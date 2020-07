Sassuolo-Juventus 3-3







Consigli 5: non proprio impeccabile sul tiro dell’uno a zero di Danilo. Meno colpevole sul raddoppio di Higuain, impietrito al gol di Alex Sandro.



Muldur 6,5: giocatore ormai importante per questo Sassuolo. Si impone lungo la fascia, innesca l’azione del primo gol neroverde.



Chiriches 6: non benissimo quando perde il Pipita al 29’ credendo troppo nel fuorigioco. Si fa perdonare appena prima dell’intervallo deviando in angolo una conclusione ravvicinata di CR7. Testa alta fino al cambio.



(dal 29’ s.t. Marlon 6: entra per marcare un Ronaldo molto stanco. Gli va di lusso)



Peluso 5,5: troppo fermo sul taglio del Pipita in occasione del raddoppio bianconero. A volte un po’ troppo lento in costruzione, sbaglia comunque pochissimo.



Kyriakopoulos 6: si sgancia senza timori, nonostante Bernardeschi nel primo tempo e Douglas Costa nella ripresa.



Magnanelli 6,5: inizia così così, poi sale in cattedra insieme a Locatelli.



(dal 20’ s.t. Bourabia 6,5: come contro la Lazio, una garanzia, un leone dai piedi buoni. Però si fa ammonire, ed era diffidato..)



Locatelli 7: regia di qualità, gioca corto o gioca lungo, è sempre pulito. Paratici adesso ci penserà sul serio.



Berardi 7,5: in formissima. Tenuto a riposo contro la Lazio, non solo gioca alla grande, ma segna una punizione magistrale e firma l’assist per il provvisorio 3-2 di Caputo.



Djuricic 6,5: forse il meno brillante dell’attacco neroverde. Sa fare meglio. In ogni caso segna il primo gol, il gol che scuote i padroni di casa e li spinge alla rimonta.



(dal 20’ s.t. Traorè 5,5: si divora il gol del 4-3 dopo una splendida azione. Sarebbe crollato lo stadio vuoto)



Boga 6,5: nel primo tempo spreca un’occasione ghiotta, ritardando la conclusione in area. Impressiona comunque di più che Douglas Costa…



(dal 40’ s.t. Raspadori 6: gestisce bene il pallone in circostanze preziose. Stavolta niente guizzo)



Caputo 7: niente da fare, timbra anche contro la Juve. Sono 17 gol, Caputo è nella storia neroverde: ha superato il Berardi del 13/14. Ma non dimenticate l’assist per Djuricic nel primo tempo…









All. De Zerbi 7,5: una lezione di calcio malgrado il pareggio? Il palleggio del Sassuolo si è dimostrato superiore. Juve in imbarazzo per larghi tratti di gara. Nel finale mette in cassaforte il risultato passando al 5-3-2.