Sassuolo-Genoa 5-0







Consigli 6,5: sonnecchia per un tempo, si risveglia sul tiro ravvicinato di Pandev a inizio ripresa, poi riprende a dormire fino alla traversa di Favilli nel finale.



Toljan 6,5: molto propositivo, manca di tempismo quando taglia verso l’area o arriva sul fondo.



Marlon 6,5: se non è ancora un grande difensore è perché ogni tanto stacca la spina. O perché la combina grossa come nei minuti di recupero del primo tempo. Fortunato, Pandev stranamente non punisce.



Ferrari 6: rarissime le disattenzioni. Pinamonti e Pandev fanno pochino. Favilli se lo sorbisce soprattutto il compagno di reparto.



Rogerio 6,5: nel post lockdown si è ripreso un posto da titolare. Meritato anche oggi.



(dal 33’ s.t. Kyriakopoulos sv)



Bourabia 7: dall’altra parte c’è Schone, un signor regista, ma anche il marocchino non scherza. Avrà sbagliato un passaggio? Suo l’assist per Berardi.



Locatelli 7: ormai la consapevolezza nei propri mezzi è tale, che sembra non corra nemmeno. Manca solo il gol in questa stagione.



(dal 26’ s.t. Obiang 5: si rivede dopo il lungo stop, prende un giallo e salta l’ultima per squalifica. Unica nota negativa della giornata)



Berardi 9: due assist e un gol incantevole. Una vera meraviglia.



(dal 33’ s.t. Manzari sv )



Djuricic 6,5: sempre magico e sottovalutato. In stato di grazia.



(dal 26’ s.t. Raspadori 7: il primo pallone che tocca se lo porta dritto nell’area avversaria, dove tira e segna. Il sogno continua, seconda rete in Serie A per il piccolo predestinato)



Traorè 7: cooling break meritatissimo per lui, aveva appena segnato il vantaggio neroverde. Quarta rete stagionale. Si mangia la doppietta poco dopo, cala nella ripresa.



(dal 19’ s.t. Haraslin 6,5: partecipa alla quinta rete del Sassuolo con un bell’affondo senza palla. Goldaniga è costretto a deviarla sui piedi di Caputo…)



Caputo 8: è il Ciccio day. Tutti lo cercano, tutti provano a fargli segnare il ventesimo gol… Alla fine ce la fa, grazie al capitano Berardi. Poi segna pure il ventunesimo.







All. De Zerbi 8: che dire di questa macchina da gol? Il suo Sassuolo ormai è puro splendore. Le quattro reti annullate al San Paolo sono già dimenticate.