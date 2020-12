: avvio shock, si vede arrivare in porta Leao come una freccia infuocata. Trafitto subito, subisce altri due gol nel primo tempo, di cui uno annullato dal Var. Para bene nella ripresa.: dopo soli sei secondi di gioco Leao lo infila e segna. Molle su Diaz nell’innesco della ripartenza rossonera che genera il 2-0. Quanto alla proposta, la fase difensiva disastrosa non viene certo compensata da un contributo offensivo rilevante. Né carne né pesce ancora una volta.(dal 15’ s.t.: ci mette qualcosa in più rispetto al tedesco, ma non certo la precisione quando arriva sul fondo a crossare): una parte di responsabilità sul gol subìto dopo sei secondi è anche sua. È lui il centrale di destra… Una dormita che resterà nella storia.: non ha colpe sul primo gol, qualcuna sì sul secondo: il contropiede del Milan è fulmineo, è vero, ma forse lui fa la scelta sbagliata quando punta tutto sul fuorigioco.: il Var nasconde il duello perso con Leao in occasione del raddoppio annullato al Milan. Qualche errore di troppo in generale, insomma un Rogerio stranamente in difficoltà.(dal 1’ s.t.: la squadra ritrova qualche certezza in più col greco in campo): chiamato a sostituire Locatelli in cabina di regia, gioca da vertice basso nei tre del reparto. Senza splendere nel primo tempo, meglio nella ripresa.: sorpreso come gli altri dall’iniziativa di Calhanoglu al fischio d’inizio. Primo tempo poco convincente, quasi sempre in ritardo… cresce un pochino nella ripresa.: insieme a Traorè, Djuricic e Boga, il più arzillo dei neroverdi. Ma i suoi tiri non spaventano mai Donnarumma, almeno fino al gol su punizione arrivato con l’aiutino di Hauge.: il giocatore più in forma del Sassuolo è lui. Scelte pulite, ottima tecnica. Cerca il gol al minuto 39 con un bel tiro a giro da fuori (leggermente alto), poi ha sui piedi il pallone migliore della ripresa per accorciare le distanze, ma calcia ancora alto.(40’ s.t.: gioca al posto di Boga sulla sinistra, e anche se non è particolarmente ispirato, prima dell’intervallo inventa una bella discesa con conclusione velenosa, deviata in angolo da Romagnoli.(dall’ 11’ s.t.: fondamentale la sua giocata al minuto 43. Fa ammonire Romagnoli e guadagna la punizione giusta per Berardi): era da un po’ che non faceva il centravanti nel 4-3-3. Incide nulla dentro l’area avversaria, benino nel gioco di manovra, sempre controllato stretto da Romagnoli e Kalulu. Non ancora al top, fa un tempo a testa con Caputo.(dal 1’ s.t.: non sta bene, è timido in area, riesce a fare il minimo sindacale. Non tira mai): pronti via è uno a zero sotto, e il primo tempo è subito in salita contro la capolista. Comunque, l’approccio sbagliato della catena di destra non può essere responsabilità sua. Fa bene a togliere Rogerio e Defrel all’intervallo e a puntare su Traorè. Secondo tempo da salvare, anche grazie all’ingresso di Boga.