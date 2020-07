due brividi lungo la schiena poi totale relax grazie ai suoi compagni che tengono lontano il Bologna fino ai minuti di recupero dove invece subisce gol.come Rogerio preferisce calpestare l'erba della trequarti offensiva con ottima qualità, impreziosita dall'assistenza a Berardi in occasione della rete.padrone della difesa, giganteggia senza problemi in ogni fase del gioco.molto diligente ed attento, tiene lontano gli avversari solo con la sua posizione in campo.(dal 28’ s.t.aiuta i compagni a tenere duro negli ultimi minuti di gara).sempre in proiezione offensiva gioca più da esterno offensivo. Quando Orsolini prova a spingere si ricorda anche di essere un ottimo difensore.niente acuti ma la solita autorità in mezzo al campo, estremamente ordinato.buon collante tra i reparti, sempre il primo a dare l'appoggio in uscita e in fase avanzata.(dal 35’ s.t.).concentrandosi troppo sul suo ottimo mancino a volte porta a dimenticarsi del destro, con cui invece sfonda la rete. Costante spina nel fianco e sempre nel vivo delle azioni.(dal 35’ s.t.).molto attivo negli schemi, si fa sempre trovare tra le linee mettendo in crisi le marcature dei difensori avversari.(dal 27’ s.t.fa quello che gli chiede l’allenatore mantenendo un buon livello).esterno molto interessante, cresce nel corso del match fino ad arrivare alla realizzazione del secondo gol neroverde.(dal 19’ s.t.fare meglio del compagno è difficile ma non demerita).oggi lavora da regista offensiva più che da vera prima punta, molto abile nel ricevere e smistare per sviluppare gioco.in totale controllo mantiene sempre il pallino del gioco, annullando del tutto le manovre del Bologna.