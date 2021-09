: fa una gran bella parata su M. Coulibaly, ma a gioco fermo. Nel finale, guarda spiovere sopra l’incrocio il colpo di testa pericolosissimo di Simy.: dovrebbe e potrebbe andare al cross più spesso. Quando lo fa la mette insidiosa.: gli tocca Djuric, da marcare, un colosso. Lo lascia saltare molte volte indisturbato, cercando intelligentemente le seconde palle. A inizio ripresa combina un mezzo pasticcio, ma è bravo a recuperare in scivolata. Stessa tattica su Simy.: battaglia senza esclusione di colpi tra lui e Gondo. Un’ammonizione per parte. Poi annulla Bonazzoli.: umilia Strandberg con un bel dribbling, ma Belec gli nega l’assist in uscita bassa. Poco dopo, salvataggio sulla linea decisivo, sul tocco di Bonazzoli.: viene ammonito per un fallo di reazione su Kastanos, fischiata assurda. Sempre dinamico e tecnico, verso la fine del primo tempo fa un tunnel pazzesco a Di Tacchio.: ancora una volta tra i migliori in campo, gli manca solo il gol quando va al tiro nel primo tempo. Si immola su Kastanos, guadagna il calcio di rigore poi tolto dal Var.(dal: fa in tempo a spintonare un po’ di gente qua e là. Utile): Ranieri non lo molla un momento, tranne sul cross morbido di Boga a inizio ripresa. Il secondo gol della stagione lo segna di testa.(dal 36’ s.t.: nonostante la buona guardia di Di Tacchio, riesce spesso a farsi trovare tra le linee. Dovrebbe poi cercare la conclusione a quel punto. Finisce in fascia, un po’ sperso a sinistra.(dal 44’ s.t.: controllato da Gyomber così così, arriva al tiro e al cross, come quando la mette perfettamente sulla testa di Berardi.(dal 25’ s.t.: volitivo ma a corto di fantasia): lontano dalla porta di Belec manovra bene coi compagni, però davanti incide poco. Ha una bella occasione nel secondo tempo, servito da Frattesi, ma calcia in bocca al portiere.(dal 25’ s.t.: due gomitate, un giallo e un check. Funzionale sulle palle alte nel finale, a un certo punto prova il gran destro da fuori area. Forte e centrale)All.: il Sassuolo doveva vincere e ha vinto, anche senza brillare. Si copre prudentemente negli ultimi minuti.