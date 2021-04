Sassuolo-Sampdoria 1-0







Consigli 6: in questa partita andrebbe valutato solo per la costruzione dal basso. Poco impegnato per il resto, malgrado qualche brivido.



Marlon 6: tocca tanti palloni svolgendo più di una funzione, un po’ fa il centrale un po’ il centrocampista. Ma De Zerbi all’intervallo lo manda ugualmente sotto la doccia. Per sbloccare la partita evidentemente serviva altro.



(dal 1’ s.t. Boga 6,5: effervescente. Entra benissimo e semina il panico sulla fascia di Bereszynski)



Chiriches 7: al minuto 15 salvataggio importante sulla linea di porta. Ancor più decisivo quello nei minuti di recupero su Keita. Muro.



Ferrari 6,5: nel primo tempo fa spesso il braccetto di sinistra, aprendosi molto in costruzione. Nella ripresa torna centrale puro, e annulla Gabbiadini.



Toljan 6: buona prestazione ma senza particolari spunti offensivi. E per lo sviluppo di gioco che il Sassuolo ha mostrato nel primo tempo, era richiesto.



(dall’ 11’ s.t. Muldur 6: qualche guizzo in più rispetto al tedesco. Persino un tiro dal limite a un certo punto)



Lopez 6,5: ha raggiunto un livello di palleggio tale che è una meraviglia vederlo giocare. Finisce la partita da falso nove. Pure duttile.



Locatelli 6,5: inventa il cross per Berardi da cui nasce il gol, con la complicità di Colley. Anche quando sembra passeggiare per il campo, lo fa a testa altissima.



Kyriakopoulos 6: anche lui come Toljan poco incisivo nelle molte discese. Tanta volontà, questo sì.



(dall’ 11’ s.t. Rogerio 6: compitino. Non tanto meglio rispetto al greco)



Berardi 7: l’ottavo gol in Serie A contro i blucerchiati lo segna in rovesciata, e vale l’uno a zero. È il quattordicesimo in stagione, come ai bei tempi.



(39’ s.t. Magnanelli sv)



Traorè 6: il tuttofare di De Zerbi, comincia a sinistra e finisce a destra. Spesso però lo fa arrabbiare per qualche scelta affrettata.



Defrel 5,5: altra partita senza pungere per il francese, schierato da centravanti per le assenze di Caputo e Raspadori.



(dal 31’ s.t. Obiang 6: rafforza la mediana quando il Sassuolo non deve più spingere)





De Zerbi 7: vittoria importante per il Sassuolo. La ottiene cambiando più volte le carte in tavola. Fondamentale la sostituzione Marlon-Boga.