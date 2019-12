Brescia-Sassuolo 0-2



Pegolo 6,5: Ci mette i guantoni sulla conclusione di testa di Torregrossa. Replica sull’attaccante nella ripresa. Decisivo anche sul 2-0 con una tripla parata con esultanza finale



Toljan 6: Non lesina a spingere sulla fascia di sua competenza ma allo stesso tempo è puntuale nelle chiusure difensive.



Marlon 6: Partita senza infamia ma senza lode. Esegue alla perfezione il compito affidatogli dal suo allenatore.



Romagna 6,5: Ritorno da ex con grande personalità. Guida con efficacia la difesa dimostrando di essere un punto di riferimento per i suoi.



Rogerio 5,5: Qualche difficoltà in fase difensiva, meglio in quella di spinta dove fa sentire il proprio contributo alla causa per la vittoria.



(Dal 27’st Kyriakopoulos 6: Importante apporto al suo ingresso in campo)

Obiang 6,5: Grinta e forza al servizio della squadra. Legge bene ogni situazione di gioco. Ripaga la fiducia di De Zerbi con un’ottima prestazione.



Locatelli 6,5: Gioca una marea di palloni e sempre con ottima qualità dando al gioco della squadra delle geometrie molto interessanti. Metronomo.



Berardi 7: E’ l’anima di questa squadra: serve a Traorè un passaggio millimetrico per il gol del vantaggio. Dai suoi piedi nascono le migliori occasioni per il Sassuolo. Fondamentale.



(Dal 42’st Peluso sv: in campo nei minuti finali per conservare il risultato).



Traorè 6,5: Ripaga la fiducia siglando il gol del vantaggio: conclusione precisa e forte a trafiggere Alfonso. Si inserisce con costanza facendo valere le sue caratteristiche.



Boga 6,5: Imprendibile per qualsiasi avversario. Quando accelera sembra un jet spaccando in due la difesa del Brescia. Altra grande prestazione da mettere in bacheca.



(40’st Duncan sv: entra risultato acquisito a dare sostanza al centrocampo).



Caputo 6: Lavoro sporco per l’attaccante a tenere sempre in tensione la difesa del Brescia. Si vede poco in fase di conclusione ma per la squadra è prezioso. Nell’unica palla toccata, con l’aiuto di Tonali, segna il gol del 2-0.



All. De Zerbi 7: Torna nel suo stadio dove i tifosi lo omaggiano con una targa prima della partita. Nei 90’ è concentrato solo ed esclusivamente al raggiungimento della vittoria e al bel gioco della sua squadra. Emozionato conquista tre puti d’oro per la sua squadra nel “suo” campo.