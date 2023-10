se finisce in pareggio è merito suo prendendosi meritatamente lo scettro di migliore in campo con almeno tre salvataggi provvidenziali.partita ordinata.sussulto iniziale con un suo errore, più preciso e presente nel corso del match.(36’ s.t.attento, altro non chiedeva Dionisi.)una partita attenta macchiata dalla mancata marcatura su Krstovic che gli sfila in area.qualche difficoltà con Almqvist dalle sue parti.bravo a gestire l’ammonizione per praticamente novanta minuti e con buone geometrie.ci ha messo un po’ ad entrare in partita ma è cresciuto con il passare dei minuti con buone giocate e l’occasione da cui poi è nato il corner per il rigore.(36’ s.t.complessivamente non una delle migliori prestazioni ma la freddezza del rigore concede di uscire dal Via del Mare con un punto.buona prova tra le linee venendo a prendersi il pallone e creando qualche occasione(19’ s.t.qualche spunto interessante.)dopo l’intelligente velo per Racic si spegne. Qualche giocata individuale ma non porta a nullapochi palloni giocabili dalle sue parti se non con qualche sponda, altrimenti deve andare incontro e fornire qualche sponda. Troppo poco.(19’ s.t.pareggio frutto di un Consigli provvidenziale che è l’emblema di un punto che vale oro con una prestazione discreta senza mettere particolare timore al Lecce se non quando i giallorossi perdono compattezza. Bravo per l’intuizione di Castillejo trequartista che in avanti è uno dei pochi ad accendersi oltre al solito Berardi. Serviva qualcosa in più.