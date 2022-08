Sassuolo-Milan 0-0







Consigli 6: a parte il pericolo iniziale Pobega, su cui esce bene all’ottavo minuto, il Milan tira soprattutto fuori.



Toljan 5,5: che fatica star dietro a Leao! Non ci riesce, ma il portoghese non segna lo stesso.



Erlic 6,5: essenziale e solido. Giroud fa veramente poco.



Ferrari 6,5: nel primo tempo prova a imitare il gol di Berardi contro il Lecce, con un gran tiro al volo dal limite. Non si fa impressionare dall’ingresso di De Ketelaere, anzi, lo picchia pure meritandosi il giallo.



Rogerio 6: provvidenziale di testa sulla ripartenza rossonera più pericolosa del primo tempo, così come sul tiro di Leao nella ripresa, sugli sviluppi di un corner.



Frattesi 6: corre forte su un binario storto. Arriva a concludere sempre da posizione defilata o fuori equilibrio. Bel duello con Pobega.



(23’ s.t. Harroui 6: porta sostanza in mezzo al campo)



Lopez 6: sacrifica le sue doti di palleggiatore attenendosi al piano gara di Dionisi: maturo. Però a un certo punto non gradisce un fischio di Ayroldi, e prende una ammonizione stupida per proteste.



Thorstvedt 5,5: la mossa ‘Gagliardini’ di Dionisi. Il biondo norvegese, preferito a Henrique per rinforzare il centrocampo, fa qualche torre, un po’ di filtro e poco altro. Un tiro a incrociare, sì, appena dopo l’uscita di Berardi.



(23’ s.t. Henrique 6: alle volte bisogna solo saper soffrire)



Berardi 5: che non è serata si capisce fin dal primo retropassaggio, quando la regala a Leao inspiegabilmente. Poi si presenta sul dischetto, può incidere, ma l’aquila Maignan apre le ali e lo spaventa. Rigore inguardabile. Esce infortunato in avvio ripresa, per lo spintone inutile di Hernandez (era fuorigioco).



(6’ s.t. Defrel: il vice Berardi non lascia traccia, al suo ingresso il Sassuolo si abbassa e non riparte quasi più)



Pinamonti 5: tre volte timido. Timido, timido, timido. Il 4-3-3 fa per lui? Mah… A Empoli ha fatto bene nel 4-3-1-2, questo è certo.



(38’ s.t. Alvarez sv)



Kyriakopoulos 6,5: ha il merito di procurarsi il rigore infilandosi fra Saelemaekers e Florenzi. Considerando che è un terzino schierato esterno per sostituire Traorè, non gli si può chiedere di più.



(38’ s.t. Marchizza sv)







All. Dionisi 6,5: non sarà stato un bel Sassuolo, ma stavolta tre gol non li prende. Chiude tutti gli spazi con un 4-3-3 che si trasforma nella ripresa in un 4-5-1 molto umile. E i neroverdi sono i primi a non subire gol dal Milan campione d'Italia.