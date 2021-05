Sassuolo-Lazio 2-0







Consigli 6,5: sicuro tra i pali e nelle uscite alte.



Toljan 6: ha il compito di controllare Lulic, che non è particolarmente ispirato. Ogni tanto sbaglia qualcosa ma la prestazione c’è.



(dal 29’ s.t. Ayhan 6: con un po’ di fisicità in più il Sassuolo tampona meglio il lato destro della difesa)



Chiriches 6,5: Correa dura 18 minuti e lui tira un sospiro di sollievo quando vede avanzare Cataldi al suo posto.



Ferrari 6,5: fa la lotta con Muriqi sui palloni alti, e anche se non ha sempre la meglio comunque non lo fa mai girare (forse una volta sì, in area e che pericolo!). Nel finale sale addirittura per tener su palla. Guerriero.



Kyriakopoulos 6: tanto bravo nel gran tiro dalla distanza che regala il vantaggio al Sassuolo, quanto ingenuo a farsi espellere per doppio giallo in una partita del genere.



Lopez 5,5: meno preciso del solito, e quando non sbaglia a volte ritarda o manca la scelta giusta.



(dal 29’ s.t. Bourabia 6: riporta equilibrio a centrocampo, malgrado l’inferiorità numerica)



Locatelli 6,5: pur non regalando magie, impone il proprio ritmo alla partita. Forse l’ultima in neroverde.



Berardi 7: conclude la stagione con una rete dal dischetto, la numero 17. È il suo record personale in Serie A.



Djuricic 6: soprattutto nel primo tempo è prezioso nel pressing neroverde. In zona di rifinitura regala un bel pallone in area a Defrel nel primo tempo, poi l’impressione è la stessa di sempre: gli manca quel qualcosina…



(dal 10’ s.t. Traorè 6: fa arrabbiare in più di un’occasione De Zerbi, pur avendo un impatto positivo sul match)



Boga 5,5: anche qui si parla di ultima partita in neroverde. Non memorabile. Lo abbiamo tutti sopravvalutato?



(dal 16’ s.t. Rogerio 6,5: entra subito con l’atteggiamento giusto. Con la sua velocità aiuta il Sassuolo rimasto in dieci)



Defrel 6: prestazione positiva anche se gli è mancato il guizzo. Nel primo tempo ha un pallone d’oro in area ma spreca tutto calciando alto.



(dal 10’ s.t. Caputo 6,5: astuto ed esperto, punta Parolo in contropiede, sposta il pallone e si guadagna un calcio di rigore preziosissimo)



De Zerbi 8: era l’ultima. Non poteva finire meglio. Anzi sì, ma non dipendeva da lui, non dipendeva dal suo (anche stasera) splendido Sassuolo. Stagione da incorniciare.