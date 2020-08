Sassuolo-Udinese 0-1







Consigli 5,5: tre occasionissime per l’Udinese, un gol subìto (senza colpe), una traversa e una bella parata nel finale.



Toljan 6: si ritrova sul piede debole l’occasione migliore del primo tempo, calcia e Musso dice no. In fase offensiva sembra sempre gli manchi qualcosa.



(dal 36’ s.t. Muldur sv)



Ferrari 6: arriva un attimo in ritardo su Okaka al momento dell’assist di Lasagna. Sicuro e attento, per il resto, ormai è un giocatore chiave per De Zerbi.



Peluso 5,5: perde subito un brutto pallone ed è costretto a tirare giù Lasagna, ammonito. Splendido invece il salvataggio in scivolata su Okaka al minuto 32. Nella ripresa però Lasagna lo brucia in velocità nell’azione dell’uno a zero dei friulani. Finisce la partita a sinistra, da terzino.



Rogerio 6,5: al contrario di Toljan non entra quasi mai in area avversaria, l’Udinese dalla sua parte spinge di più. Fluidifica bene lo stesso, ma si ferma un po’ prima. Meglio nella riaggressione che nella difesa della propria area.



(dal 36’ s.t. Piccinini sv)



Bourabia 7: solo applausi per il marocchino. Mille chiusure, mille recuperi, la regia del Sassuolo non dipende solo da Locatelli. Mehdi è il centrocampista più sottovalutato della Serie A.



Locatelli 6,5: che dire ancora di questo signor giocatore? Gli è mancato solo il gol quest’anno. Ma è pronto. Anzi prontissimo.



(dal 21’ s.t. Ghion 6: ordinato e pulito in cabina di regia, spunto interessante nel finale quando suggerisce l’ultima palla-gol a Raspadori)



Berardi 6,5: svaria sulla trequarti anche più del solito. Nella ripresa calcia dal limite un tiro spettacolare, ma Musso lo devia sulla traversa. Coi suoi 14 gol, questa per lui è stata la terza miglior stagione in Serie A.



Djuricic 5,5: tra le linee si fa trovare sempre bene, benissimo a dire il vero. Stavolta però non illumina a sufficienza.



(dall’11’ s.t. Raspadori 5,5: sciupa un cioccolatino di Berardi appena entrato, aprendo troppo l’angolo davanti a Musso. Ripete l’errore nel finale, travolto da Samir. Era rigore?)



Traorè 6,5: tra i più pericolosi del primo tempo, ormai il ruolo di vice Boga sembra piacergli. Solito gol annullato per fuorigioco (giustamente) e gran tiro dal limite al minuto 39 deviato in angolo da Musso. Cala nella ripresa.



(dall’11’ s.t. Haraslin 6: positivo il suo ingresso in campo. Viene atterrato da De Maio in area, ma per l’arbitro va tutto bene)



Caputo 5,5: un lavoro grande e costante, a legare incontro e ad attaccare la linea. Stavolta però non segna e cala tanto nella ripresa. Finalmente sazio?





All. De Zerbi 6,5: un ottimo primo tempo, quasi un dominio assoluto. Nella ripresa però Lasagna scappa a Peluso e Okaka la butta dentro. Tanti giovani in campo nel finale, e la musica è la stessa. Un peccato però chiudere la stagione con una sconfitta.