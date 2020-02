Sassuolo-Parma 0-1







Consigli 5,5: potrebbe forse intuire in uscita bassa il cross di Cornelius per Gervinho. Para bene su Pezzella nel finale.



Toljan 6: inizio titubante, ha la preoccupazione Gervinho nei paraggi. Ma sul gol del Parma non ha responsabilità. Nella ripresa più propositivo.



Romagna 6: in coppia con Ferrari cerca di limitare Cornelius. Fa un po’ meglio del compagno di reparto.



Ferrari 5,5: non impeccabile in occasione del gol di Gervinho, si fa attrarre forse troppo dall’inserimento di Kurtic e perde l’ivoriano.



Kyriakopoulos 5,5: è uno sfogo costante la sua sovrapposizione su Boga raddoppiato e triplicato. Però non incide, poco preciso al momento del cross.



Obiang 5,5: si mangia un gol già fatto al 22’ del primo tempo. Partita meno brillante rispetto alle ultime.



(dal 19’ s.t. Bourabia 6: entra per dare ordine all’assalto del Sassuolo. Ci riesce in parte)



Locatelli 6,5: primo tempo sottotono, sale in cattedra nella ripresa colpendo pure una traversa con un gran tiro dal limite.



Berardi 5: perde il pallone da cui discende il contropiede e il vantaggio del Parma. Poi ne perde anche tanti altri. Non in giornata, benché generoso.



Djuricic 6: parte molto bene sulla trequarti, ma gradualmente evapora ed esce dalla gara.



(dal 19’ s.t. Defrel 5,5: non un tiro in porta, non un guizzo)



Boga 5: uno spunto solo nel primo tempo, annullato da raddoppi di marcatura continui.



(dal 32’ s.t. Haraslin 5,5: prima apparizione in neroverde. Si vede che ha qualcosa, ma quel qualcosa oggi l’ha sbagliato).



Caputo 5,5: per due volte ha sui piedi il pallone del pareggio appena dopo il gol di Gervinho, ma in entrambi i casi calcia di poco a lato. Difficile comunque sopravvivere tra i difensori arcigni del Parma.







All. De Zerbi 6: di fatto ha inciso un episodio, la palla persa da Berardi. La sua squadra fa la partita ma senza Boga (triplicato), senza il miglior Berardi è difficile colpire. Nondimeno il Sassuolo di occasioni da gol ne ha avute, ma le ha sprecate tutte. Per la quarta volta consecutiva non riesce a battere D’Aversa.