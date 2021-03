compie un vero e proprio miracolo su Mandragora a inizio secondo tempo, dopo che già nella prima frazione era stato autore di diverse buone parate. Nel finale si deve arrendere alle reti di Zaza e Mandragora senza particolari colpe.buon primo tempo da parte del numero 22 del Sassuolo che appare più in difficoltà nel secondo tempo, quando Nicola sposa Ansaldi sulla sua fascia. L’argentino riesce più volte ad andare al cross con troppa facilità.nel primo tempo è bravo a tenere la posizione e anche ad allontanare alcuni palloni pericolosi dal cuore della propria area di rigore. Appare maggiormente in difficoltà nella ripresa, quando il Torino alza la pressione.attento soprattutto sui vari cross che spiovono nell’area di rigore del Sassuolo. Nel secondo tempo è bravo a respingere sulla linea un colpo di testa di Izzo con il pallone che aveva già scavalcato Consigli.buona la prestazione del terzino del Sassuolo nel primo tempo, poi perde colpevolmente la marcatura di Zaza al 93’. Un errore che costa carissimo al Sassuolo.: la sua prestazione in mezzo al campo è un mix di qualità e di quantità. Bravo quando è chiamato a fare un lavoro di interdizione e interrompere le azioni avversarie, altrettanto bravo quando deve impostare il gioco.De Zerbi decide di far inizialmente riposare Locatelli e concede spazio a Magnanelli. Il capitano del Sassuolo si fa trovare pronto e risponde presente giocando una buona e solida prestazione in mezzo al campo.(Dal 15’ s.t.non entra mai davvero in partita): sta disputando un’ottima stagione in termini realizzativi e lo si vede anche quest’oggi quando spedisce alle spalle di Sirigu il primo pallone che ha a disposizione nell’area di rigore avversaria. Si ripete al 39’ con una botta di sinistro che finisce tra le gambe di Sirigu.(Dal 31’ s.t.: dei tre giocatori schierati inizialmente da De Zerbi alle spalle di Caputo è quello che si vede di meno. Non riesce a far valere la sua tecnica e a creare problemi a una difesa che quest’oggi appare molto fragile.(Dal 15’ s.t.non si vede mai)molto vivace nella trequarti campo avversaria. Dai suoi piedi inizia l’azione che si conclude con la rete dell’1-0 firmata da Berardi. Ha anche alcune occasioni per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori ma non riesce a sfruttarle.(Dal 15’ s.t.solo qualche lampo delle sue qualità. Troppo poco).bella la sponda per Berardi in occasione del gol dell’1-0 del Sassuolo. Poi riceve troppi pochi palloni giocabili nonostante spesso si proponga negli spazi.: il suo Sassuolo fa fatica a ripartire e a sfruttare gli spazi lasciati dal Torino. La difesa poi crolla nel finale quando il Torino si schiera con tre attaccanti puri e due trequartisti. Avrebbe forse potuto rinforzare la retroguardia.