sempre attento sulle numerose giocate avversarie, soprattutto nel primo tempo.alcuni errori tecnici e di poca concentrazione inficiano sulla sua gara.(19' s.t.più sicuro nelle giocate e più propositivo anche quando la squadra si ripiega in attacco.)tantissimi anticipi e sempre attento su tutte le chiusure, con qualche falcata pericolosa anche in avanti.aiuta bene su tutte le azioni avversarie e dimostra molto spirito di sacrificio.meglio sicuramente nel secondo tempo, quando gioca con più sicurezza e più propensione anche in fase offensiva.tanta corsa sia in fase offensiva che in fase difensiva. Bene anche l'intesa con Berardi e con gli altri attaccanti.(dal 34' s.t.qualche entrata troppo irruente e fuori tempo, per il resto gara sufficiente.tanta corsa e voglia di segnare. Il gol arriva nel secondo tempo con un grande tiro che sfonda la porta.poteva sicuramente fare meglio soprattutto in fase offensiva, dove è sparito progressivamente dal campo.(dal 28' s.t.entra in un momento di grande spinta dei suoi e cerca di infilarsi in ogni pertugio offensivo.)trova un gol bellissimo e importantissimo. Resto della gara giocata con alti e bassi ma comunque più che sufficientemente.(dal 34' s.t.non brillante nei movimenti e nemmeno nelle occasioni da gol.All.Sassuolo che sa soffrire ma anche fa male al momento giusto con le sue migliori risorse. Le sue mosse sono perfettamente calibrate e il merito di questa vittoria è sicuramente anche suo.