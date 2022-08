: solo un brivido nel primo tempo, quando Ceesay sfiora il sette al termine di una transizione molto pericolosa.: nella prima frazione di gioco è più propositivo, ma con l’ingresso di Banda al posto di Di Francesco resta bloccato a conservare il vantaggio.: quest’anno è chiamato al difficile compito di sistemare la difesa ballerina di Dionisi. Se il buongiorno si vede dal mattino…: Ceesay lo beffa clamorosamente nel primo tempo, soffiandogli un pallone sanguinoso. Brutta figura. In più di un’occasione non ancora lucido nelle letture con e senza palla.: prende le misure con difficoltà a Strefezza, dopodiché l’esterno del Lecce fa ben poco.: sembra sempre sul punto di fare la giocata importante, ma poi qualcosa va sempre storto. In ogni caso dominante contro il centrocampo salentino.(34’ s.t.: il Sassuolo non può fare a meno del francesino. Al suo rientro in cabina di regia arrivano i primi tre punti.: meglio da mezzala (oggi) che da vertice basso (a Torino). Complementare a Frattesi, garantisce fraseggio nello stretto.(18’ s.t.: il norvegese entra per dare sostanza, ma da lui si attende anche qualità): riapre le danze al Mapei Stadium con un gol che somiglia a quello di Zidane nella famosa finale di Champions contro il Bayer Leverkusen. Prodezza e prestazione da incorniciare.: un pesce fuor d’acqua al momento. I compagni lo cercano come fosse Scamacca, ed è un errore.(18’ s.t.: si impegna come al solito, è la certezza di Dionisi, un cambio importante): schierato fuori ruolo, al posto dell’assente Traorè, perde quasi tutti i duelli con Gendrey.(45’ + 3’ s.t.All.: che fatica portare a casa i primi tre punti. Normale, del resto, dopo aver perso due gioielli del tridente su tre. C’è da ricostruire un’identità là davanti.