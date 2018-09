Sassuolo-Genoa 5-3







Consigli 5: bravo a non travolgere Kouamé al 10', prodigioso all'11' su Lazovic. Ancora importante nella ripresa su un bel tiro di Bessa. Zero colpe sui tre gol subiti, ma son pur sempre tre.



Lemos 5: errore grossolano al 69', quando regala a Pandev il 5-2. Il suo lato è il più debole e forse non è un caso. Da lì arrivano i tre gol subiti..



(dal 90' Dell'Orco sv)



Magnani 6: meno preciso nelle chiusure e più nervoso. Comunque imprescindibile al momento per questo Sassuolo.



Ferrari 6,5: partita come al solito ordinata, impreziosita dal gol, il quinto dei neroverdi. Al 61', di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima rete col Sassuolo.



Lirola 6,5: un po' di sfortuna, un po' di colpa sul primo gol di Piatek. Si rifà al 37' segnando il decisivo 2-1 per il Sassuolo. E' la sua prima rete in Serie A.



Duncan 6: prestazione forse meno impressionante rispetto a quelle con Inter e Cagliari. Ma è fondamentale per gli equilibri di mister De Zerbi.



Locatelli 6: inizio timido (era pur sempre il suo debutto al Mapei), si riprende nella fase centrale della partita, cala nel finale. Può fare meglio.



Rogerio 6,5: due acuti, uno a inizio partita, l'altro a inizio ripresa. E' velocissimo. Però sa badare anche alla sostanza, e dalla sua parte non si passa.



Boateng 8: il Mapei è già casa sua. Nel momento più complicato della partita alza il volume e taglia in due la difesa del Genoa. Segna e si diverte. Incanta di tacco e in rovesciata. L'intesa con Babacar è la notizia più bella della serata.



Berardi 6,5: dei magnifici tre è il più in ombra. Ma anche lui fa benissimo, non bene.



(dal 56' Bourabia 6,5: quando entra dà nuova linfa al centrocampo. Si dimostra pure un utile interditore)



Babacar 7,5: stavolta preferito a Di Francesco da De Zerbi, si regala quasi una doppietta. In versione assistman sul gol di Boateng, non poteva volere di più per la sua prima da titolare in stagione. E' stato il miglior Babacar da quando gioca al Sassuolo.



(dal 77' Boga 5,5: tende a scartarsi da solo, non punge ancora come potrebbe)







All. De Zerbi 7,5: promuove il 3-4-3 visto a Cagliari, ma cambia qualche interprete. Panchina per Di Francesco, Boateng esterno a sinistra con Babacar prima punta. Mosse più che azzeccate. Da rivedere invece la gestione del vantaggio e quei tre pesanti gol subiti. E' un Sassuolo divertentissimo.