Sassuolo-Inter 3-4





Consigli 5: due tiri angolati, due rigori in cui viene spiazzato. Ma il problema è la difesa, non lui.



Muldur 5: bloccato e poco incisivo in fase offensiva, insieme a Marlon non dà sicurezze quando la squadra difende. Un presunto fallo ai danni di Barella manda Lautaro sul dischetto per il 4-1.



(dal 31' s.t. Toljan 6: forse era un giocatore da inserire nell'undici titolare. Più maturo di Muldur)



Marlon 5: alterna pocci a cose buone: un centrale deve essere più affidabile. Ma Lautaro è un ospite scomodo davvero.



Peluso 6: a un certo punto Lukaku si stanca e lo spinge via dentro l'area, e l'Inter torna in vantaggio. Fin lì era stato inappuntabile Peluso.



Tripaldelli 6: buona la prima da titolare. Tiene abbastanza bene Candreva ed è coraggioso e intraprendente lungo la fascia. A volte esagera.



Obiang 5,5: da mezzala picchia soprattutto: entrata durissima su Barella e giallo secco. Tuttavia scherma poco le verticalizzazioni rasoterra per Lukaku, tipo quella di De Vrij in occasione del secondo gol nerazzurro.



(dal 6' st Boga 7,5: entra nell'azione del gol di Djuricic e segna il 3-4 dopo una splendida serpentina)



Magnanelli 6,5: partita di spessore, un grande capitano che detta tempi e sentimenti alla squadra.



Duncan 6,5: l'acciaio a centrocampo. Indiscutibile e indispensabile.



Traoré 6: a parte l'assist per Berardi e una conclusione nel secondo tempo, partita opaca per il classe 2000 neroverde.



(dal 20' p.t. Djuricic 7: entra da trequartista e segna su una sponda di Caputo)



Berardi 7: un gol pregevole in memoria del Dottore. Sale a 6 nella classifica marcatori. Abbiamo ritrovato Berardi?



Caputo 7: primo tempo di qualità, nel quale avrebbe pure segnato al termine di una bellissima azione, se il guardalinee non avesse alzato la bandierina.. Firma l'assist per Djuricic nella ripresa.





All. De Zerbi 6,5: al di là dell'inizio choc, funziona abbastanza la scelta delle due mezzali fisiche (Duncan e Obiang) per arginare la forza dell'Inter. Per lo meno fino al primo gol di Lukaku. Nella ripresa, sotto di due reti, tolti Obiang e Traoré inserisce Boga e Djuricic per passare a un più offensivo 4-2-3-1. Prende un altro gol, ma Djuricic segna e pure Boga accorcia le distanze.