Bologna-Sassuolo: 2-1



Consigli 5.5: decisivo in più di un'occasione ma non basta per subire due gol, uno su calcio piazzato e uno su azione.



Marlon 6: attento in fase difensiva, il suo compito oggi è rimanere bloccato dietro e coprire. Ci riesce per buona parte di gara.



(dal 1' s.t. Lirola 5: entra all'inizio della ripresa per aggiungere brio alla fase offensiva ma l'inerzia del match cambia poco, aprendo di fatto più corridoi dal suo lato).



Demiral 6: i padroni di casa non attaccano moto in zona centrale, e il merito è anche suo.



Ferrari 6: solita diga davanti al portiere, Palacio lo fa girare come una trottola e lui diligentemente non si fa sorprendere.



Rogerio 6: come il compagno in fascia opposta, la sua maggior preoccupazione oggi è quella di non lasciare sguarnito il reparto arretrato.



Sensi 6: spesso lo si trova in linea con gli attaccanti, la sua posizione intermedia crea qualche grattacapo ai rossoblù. Magnanelli 5.5: in cabina di regia svolge principalmente la funzione di schermo per i compagni che gli guardano le spalle, la libertà di inventare spetta ad altri.



(dal 26' s.t. Locatelli 6: entra coi suoi sotto di un gol nel tentativo di trovare geometrie diverse, non demerita ma allo stesso tempo non eccelle).



Bourabia 6: spinge molto creando una catena in fascia con Berardi. La sua è una prova di sacrificio e costanza.



Berardi 5.5: qualche lamentele e poco altro, questo non è il Berardi che ci si aspetta.



Babacar 5: presenza scomoda in mezzo ai centrali avversari, non molto mobile ma sempre pungente. Ingenuo nell'occasione del rigore concesso, a macchiare la prestazione.



Di Francesco 5.5: ex di giornata fa correre Mbaye con la sua incredibile velocità accompagnata però da poca concretezza. Inserimenti in profondità continui ma con scarsi risultati.



(dal 18' s.t. Boga 6.5: rileva un ammonito Di Francesco e sortisce l'effetto sperato, il suo gol vale il pareggio momentaneo).





All. De Zerbi 6: l'atteggiamento è quello di chi vuole portare a casa il risultato, mentalità offensiva e voglia di giocare al pallone. Beffato sul finale.