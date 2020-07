Sassuolo-Milan 1-2







Consigli 5,5: non può nulla sulla doppietta di Ibra, si supera nella ripresa respingendo due tiri ravvicinati di Bonaventura.



Muldur 5: in costruzione soffre la fisicità di Rebic, in area l’esperienza di Ibra (viene tagliato fuori dallo svedese in occasione del primo vantaggio rossonero). Meglio quando si proietta in attacco. Stanco.



(dal 1’ s.t. Kyriakopoulos 5: De Zerbi lo striglia per tutto il secondo tempo, servivano più strappi palla al piede. Lui non reagisce, se non nel finale)



Marlon 5,5: concorso di colpa sul primo gol di Ibra, praticamente se lo dimentica alle spalle. Bisogna marcarlo, anche se è dio.



Peluso 5,5: sbaglia un passaggio chiave in costruzione bassa, Kessie intercetta e Ibra colpisce. Si rifà nella ripresa con diversi interventi importanti.



Rogerio 6,5: anche stasera gamba brillante, riesce a strappare fino alla fine. Nella ripresa cambia fascia, va a destra a marcare Rebic. Lo contiene meglio di Muldur.



Bourabia 4,5: prestazione macchiata da una ingenuità grossolana al 6’ di recupero del primo tempo. Già ammonito, entra come se non ci fosse un domani su Rebic, l’arbitro non può graziarlo. Lascia il Sassuolo in dieci per un tempo intero.



Locatelli 6,5: si vede che ci tiene. Nei duelli è caparbio, in cabina di regia è superbo.



Berardi 6,5: gli riesce molto, non tutto. Hernandez è costretto a intimidirlo con un pestone nel primo tempo, nella ripresa Pioli gli mette addosso Laxalt, che finalmente lo limita.



Raspadori 6: lavora bene il pallone fra i colossi rossoneri, senza timidezze. Arriva anche al tiro. Ma è ancora un po’ acerbo.



(dal 1’ p.t. Magnanelli 6: compito quasi impossibile, palleggiare in dieci contro questo Milan. Il capitano ci prova)



Haraslin 5,5: più efficace nei recuperi che nell’uno contro uno. Ci mette il cuore.



(dal 1’ s.t. Boga sv: entra col Sassuolo in dieci, esce dopo circa venti minuti per infortunio)



(dal 22’ s.t. Djuricic 6: prende il posto di Boga sulla sinistra, quando le possibilità di riprenderla sono troppo poche. Il piano-gara era un altro…)



Caputo 6,5: cerca di duettare con Raspadori per un tempo, aspettando Djuricic. Ma il Sassuolo resta in dieci prima di scendere negli spogliatoi. Nel frattempo segna un gollettino su rigore, il diciannovesimo.



(dal 43’ s.t. Traorè sv)





All. De Zerbi 6: l’aveva pensata diversamente. Il piano prevedeva qualche asso calato nella ripresa (Djuricic e Boga). Invece nella ripresa ha sofferto con l’uomo in meno un Milan troppo autorevole.