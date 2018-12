: intervento prodigioso sull'ex compagno Zaza al 24' del primo tempo. Sul diagonale di Belotti però non può nulla.: brutto avvio di partita, migliora a poco a poco, senza mai spingere del tutto l'acceleratore.: giornata difficile per i due centrali del Sassuolo, insidiati da Zaza e Belotti. A lui spetta tendenzialmente Belotti, che però va a segnare dalla parte di Rogerio e Ferrari.: bravo a gestire in coppia con Marlon gli assi del Toro, Zaza e Belotti. Quest'ultimo però si defila sul suo lato, prima di calciare in rete lo 0-1.: più propositivo di Lirola nel primo tempo, non sbaglia nulla fino al 9' del secondo, quando non riesce a chiudere su Belotti, lanciato da Zaza.: ottimo regia finché Mazzarri, dopo la mezz'ora gli mette addosso Meité, che lo blocca.(dal 41' st: si accende a intermittenza, anche se da mezzala sinistra non riesce a trovare l'ultimo passaggio giusto o, al limite, il tiro.(dal 31' st: entra e porta peso e centimetri in area): nel primo tempo ruba un pallone in area a Djidji ma poi sbaglia scelta sul più bello. Poco lucido nell'ultimo terzo di campo, per il resto bene come al solito.: il gol già fatto che non realizza al 36' del primo tempo se lo sognerà di notte. Nonostante questo, ancora una buona prestazione per lui. Ci crede fino in fondo.: mossa a sorpresa di De Zerbi, lo ripaga con una prestazione all'altezza, qualitativa, malgrado la fisicità della difesa granata. Sfiora il gol al 34' e, nella ripresa, al 4', in acrobazia. Sfortunato.: si divora di testa un gol già fatto al 27', su un bel cross di Berardi. Poco prima lo aveva servito anche Locatelli, e lui, sempre di testa non aveva centrato lo specchio. Poi, più nulla.(23' st: ha una gran voglia di farsi notare e prova subito a mettere in difficoltà De Silvestri. Ci riesce, pur senza mai sfoderare il cross vincente. Segna però nel primo minuto di recupero, di testa, il gol importantissimo del pareggio)All.: il Sassuolo parte bene e gioca meglio del Torino, però va in svantaggio a inizio ripresa. De Zerbi si fa cacciare appena prima del 40' del secondo tempo, dopo aver provato il tutto per tutto inserendo Brignola e Babacar. E proprio quando a nulla sembrava valere il cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-4), Brignola lo salva e segna di testa. Un punto guadagnato, più che meritato.