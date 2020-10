primo regista arretrato della squadra è molto prezioso in fase di costruzione, peccato per i tre gol subiti.non spicca per il suo piglio offensivo oggi, nonostante questo trova comunque il modo di dimenticarsi Svanberg in area.centrale spostato a destra contribuisce alla rimonta clamorosa.)parziale colpevole sul gol di Soriano, decide di aiutare col raddoppio su Palacio liberando un corridoio in area.sua l'assistenza per Berardi dopo una discesa in solitaria, in copertura non un muro invalicabile ma sempre attento.non abbandona mai la sua mattonella per guardare da vicino Orsolini. Molto timido, può far meglio.non riesce a tappare la falla non sua sul gol di Soriano, molto presente in entrambe le fasi.uno dei cambi decisivi del match, con il suo ingresso il Sassuolo accelera notevolmente).sempre lucido nella gestione, a volte troppo. L'eccesso di confidenza lo porta all'errore.oltre al gol mette sempre apprensione, il duello con Hickey è costante e lo vede spesso vincitore.marcato quasi a uomo da De Silvestri non trova lo spazio per incidere, poco aiutato dal gioco dei suoi.il suo ingresso cambia totalmente l'inerzia del match, portando i suoi al pareggio in un attimo).qualche guizzo e poco più, in difficoltà per tutto il match fino al gol del momentaneo 3-2.).gol e assist per lui, dopo una prima frazione in ombra con due tocchi rivolta la partita come un calzino.solito approccio arrembante a trazione anteriore contro una squadra guidata dalla stessa filosofia.