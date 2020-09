Spezia-Sassuolo 1-4



Consigli s.v.

Toljan 6: senza problemi nella zona di ingaggio con Gyasi.

Chiriches 5,5: Guarda troppo la palla e mai l’avversario: si perde Galabinov nel gol del pareggio e rischia la frittata quando il bulgaro colpisce la traversa. (33’ s.t. Ayhan: s.v.)

Ferrari 6,5: come tutto il reparto non soffre particolarmente le iniziative dei bianchi liguri e quando si propone in attacco si fa sentire.

Kyriakopoulos 6: non è preciso nel disimpegno come in altre occasioni, ma sono poche le sbavature (1’ s.t. Muldur 6: come evidenziato contro il Cagliari gli mancano minuti nelle gambe per entrare in forma)

Locatelli 6: meglio il primo tempo quando la gara è ancora aperta. Nella ripresa si adagia

Obiang 6: qualche sbavatura, forse dettata anche dall’eccessivo strapotere fisico e così De Zerbi lo lascia negli spogliatoi. (1’ s.t. Bourabia 5,5: meglio col Cagliari, dove incise col gol del pareggio)

Berardi 6,5: la fascia è la sua ma sia Gyasi che Ramos riescono comunque a contenerlo senza farlo diventare devastante.

Defrel 6,5: è l’uomo in più in mezzo al campo. Lo Spezia lo soffre particolarmente in quelal zona del campo quando si mette tra le linee dei liguri.

Duricic 6,5: freddo e sicuro sul gol, tecnica e lucidità. Una furia nel primo tempo. Sparisce alla distanza.

Caputo 8: un gol, tre annullati, un rigore procurato e un assist che vogliamo di più.

All. De Zerbi 7: Una squadra che gioca bene e a memoria. Certamente avvantaggiata dal fatto che lo Spezia si è riunito solo dieci giorni fa oltre che ad essere un cantiere aperto.