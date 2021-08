: attento tra i pali specialmente nel primo tempo. Inizia l’azione sempre con lucidità.: controlla bene Damsgaard, ma sulla destra il Sassuolo esce poco in costruzione e ci arriva ancora meno coi cambi di gioco. Proiezioni offensive dunque limitate, soprattutto nel primo tempo.: tiene d’occhio quel volpone di Quagliarella, senza grossi sforzi.: Verre, Thorsby e Candreva insidiano il suo lato, lui tiene su il muro e tampona i buchi dei compagni non sempre lungimiranti in fase difensiva.: ogni tanto si perde in giro per il campo e lascia voragini, ma nell’uno contro uno è vispo come un furetto.: a volte ritarda a seguire un inserimento, e il Sassuolo si apre pericolosamente. Però poi è difficile che sbagli un passaggio.: gioca corto, gioca lungo, attacca l’area avversaria. In una parola, totale. Peccato per lo svirgolone a rimorchio del primo tempo: la ciliegina sulla torta la butta alle stelle.(dal 40’ s.t.: pericoloso quando si accentra dalla destra, sostituisce Berardi. Poi all’ingresso di Defrel torna trequartista. Due conclusioni insidiose dal limite nel primo tempo e una puntatina un po’ snob intorno all’ora di gioco (innocua). Ma nel complesso è lui che prova a trascinare la squadra.: parte molto bene. Confeziona un filtrante per Caputo quasi perfetto, si muove pungendo qua e là tra le linee. Arriva poco alla conclusione, questo sì.(dal 32’ s.t.: positivo ma non elettrizzante): lo spunto c’è. Regala però un brutto pallone a Damsgaard a inizio ripresa e per poco il danese non lo punisce. Splendido il tiro al sette smanacciato in angolo da Audero.(dal 40’ s.t.: tanti tagli e movimento, un po’ troppi gol sbagliati per uno come lui. Nel primo tempo non riesce a saltare Audero lanciato in porta da Raspadori, mentre a inizio secondo calibra male il pallonetto, di nuovo solo davanti al portiere blucerchiato.(dal 22’ s.t.: non tira una mezza volta)All.: se D’Aversa è quasi senza punte, lui ha l’imbarazzo della scelta. Scamacca doveva entrare prima? Il bicchiere mezzo pieno è che il Sassuolo non ha subito gol.