Inoperoso per quasi tutta la durata della gara, a sette minuti dalla fine devia sulla traversa la botta di Ribery, salendo in cattedra e salvando i suoi.: Corre molto e bene, si fa vedere in proiezione offensiva mostrandosi pericoloso, riuscendo anche ad essere presente in fase di copertura.: Della retroguardia è quello che soffre di più, scoprendo spesso il fianco alle offensive viola, venendo sistematicamente saltato da Ribery.: Commette meno errori del compagno di reparto, ma non è perfetto e preciso neanche lui. La Fiorentina attacca più del solito, e i due centrali non sempre hanno le contromosse per chiudere.: Sulla fascia è un moto perpetuo, accompagna Boga in ogni scorribanda offensiva e si fa trovare sempre presente anche in fase di ripiegamento.: Ottimo schermo a metà campo, completa perfettamente la coppia di centrocampo con Locatelli, garantendo quantità e anche qualità. Riesce a schermare benissimo le offensive della Fiorentina.(Dal 38’s.t.: SV): Giostra a centrocampo, facendosi sempre trovare dai suoi compagni. Troppo ingenuo quando stende in area Ribery, soprattutto perché era già ammonito ed ha rischiato il rosso.(Dal 38’s.t.: SV): Non riesce sempre ad accendersi, ma la Fiorentina lo teme e lo tiene sempre sotto osservazione. Prova a rientrare un paio di volte sul mancino, senza però centrare la porta. Il filtrante che divide in due la Fiorentina, aprendo la strada al vantaggio di Traore, è da vedere e rivedere.: Titolare al posto di Djuricic, non fa rimpiangere il fantasista serbo. L’inserimento che lo porta al gol è perfetto, così come la conclusione che batte Dragowski. Nel primo tempo è una spina nel fianco costante per la difesa della Fiorentina.(Dal 15’s.t.: Entra e prova ad aumentare la pressione offensiva del Sassuolo. Arriva alla conclusione di testa, ma trova un Dragowski super reattivo, che blocca benissimo): Sulla fascia è letteralmente imprendibile, i viola lo raddoppiano sistematicamente, ma come uno sciatore fa slalom gigante tra i difensori. Se solo riuscisse ad essere più incisivo in zona gol…(Dal 34’s.t.: SV): Il peso dell’attacco dovrebbe essere sulle sue spalle, ma nell’abbondante ora di gioco in cui è in campo si vede pochissimo. Pezzella lo annulla per tutto il primo tempo, e il giovane attaccante non trova mai lo spunto per rendersi pericoloso.(Dal 15’ s.t.: Entra per cambiare volto alla gara, ma non si vede sostanzialmente mai)Grande possesso palla, manovra veloce e sovrapposizioni, che non riesce però a convertire in una vittoria, complice anche una Fiorentina più brillante rispetto alle precedenti uscite.