Sassuolo-Chievo 4-0





Consigli 7: protegge il risultato con un doppio miracolo intorno al 6' del primo tempo. Poco dopo lo salva la Var. Nella ripresa para addirittura un rigore a Giaccherini e ferma Stepinski in un pericoloso uno contro uno.



Lirola 7: inizio partita con assist al bacio per Demiral, poi ha campo e libertà per spingere. Buona prestazione dopo l'errore di Bologna, impreziosita da un secondo assist nella ripresa.



Demiral 7: su un cross pennellato dalla destra, stacco imperioso e gol, dopo soli tre minuti di gioco. Rete importantissima, la prima in neroverde. Trova addirittura la doppietta poco prima dell'intervallo. Devastante quando sale a colpire.



Peluso 6: non dà sempre l'impressione di essere sicuro. La pioggia fitta è un fattore.



(dal 30' st Rogerio 6: pochi pericoli dalle sue parti, semplicemente in gestione su Piazon)



Ferrari 6: la vita da centrale, nel Sassuolo, non è mai troppo facile. Nella prima mezzora soffre le due punte del Chievo, poi la squadra trova un po' di sicurezza in più e anche lui respira. Al di là di Pucciarelli e Stepinski.



Locatelli 6,5: non sembra la sua partita. A parte un acuto, combina poco nel primo tempo, sorvegliato da Hetemaj. Appare quasi scarico, quasi svogliato. E invece a inizio ripresa la butta dentro spingendo in rete l'ottimo assist di Lirola. (dal 21' st Duncan 6: porta ordine e solidità in mediana)



Magnanelli 6,5: esperienza, sì, oggi al Sassuolo serviva quella del suo capitano.

Bourabia 6: un fallo subìto che fa la differenza. Giaccherini segna, poi l'arbitro va alla Var e toglie la rete del pareggio clivense. Per il resto quantità e (un po' meno) qualità.



Berardi 7: positivo e voglioso, tira spesso nel primo tempo, ma quasi sempre fuori dallo specchio. Nella ripresa raccoglie in area un assist di Babacar e segna facilmente il gol del poker.



Babacar 6,5: il pubblico lo fischia, non tollera più certi errori banali. Ma l'impegno c'è e nel secondo tempo Khouma riesce a trovare almeno l'assist per il poker di Berardi.



Boga 6: vive nel suo mondo, un mondo fatto di velocità, dribbling e uno contro uno. Torna poco su Leris, e a volte si intestardisce solo contro tutti. Quando ad esempio potrebbe cambiare gioco o servire il taglio dell'esterno opposto.



(dal 37' st Di Francesco sv)





All. De Zerbi 7: la squadra parte in vantaggio, poi soffre, destabilizzata dalla pioggia fitta che le impedisce di esprimere il solito calcio. Si riprende e si stabilizza da metà del primo tempo in avanti, quindi dilaga. Era importante vincere per De Zerbi: ha stravinto.