Inter-Sassuolo 1-2



SASSUOLO



Consigli 8: Volo plastico, più per i fotografi, a disinnescare il tiro di Brozovic, bello ma non angolatissimo. Molto più bravo quando nega il gol a Candreva. Miracoloso nel murare Icardi da zero metri, bissa, ancora sull’argentino, bloccando il pallone con il fondoschiena. Le prende proprio tutte e in ogni modo.



Lemos 6,5: Si allunga fino all’ultimo centimetro e con la punta anticipa Icardi solo davanti a Consigli. Buona presenza fisica, anche se spesso si accascia per crampi e si becca le proteste di Spalletti che gli dà dell’antisportivo. (Dall’84’ Letschert: s.v.)



Acerbi 7: Chiusura disperata prima su Icardi poi su Eder. Fa a sportellate per tutta la partita, ne esce vincitore.



Dell’Orco 6: Incerto in un paio di occasioni, ma bravo anche ad uscire a testa alta. Nessuno degli esterni nerazzurri gli provoca troppi fastidi.



Adjapong 7: Sua la chiusura in extremis su Candreva, con il nerazzurro a tu per tu con Consigli. Domina la fascia in lungo e in largo.



Missiroli 6,5: Buone giocate da incursore ma anche bravo in interdizione.



Magnanelli 6: Rafinha gli scappa spesso alle spalle, ma contro il brasiliano sono molti quelli che vanno in difficoltà. Dona grande eqquilibrio.



Duncan 6,5: Dopo 13’ di gioco porta il primo tiro dei suoi verso la porta di Handanovic: impreciso. Ci riprova nella ripresa e impegna Handanovic da fuori area. Contro la sua ex fa sempre bella figura.



Rogerio 6: Inizio un po' timido, poi si scioglie pian piano e approfitta della scarsa vena di Candreva e Cancelo.



Berardi 7: Da arancione il suo intervento su Skriniar, l’arbitro lo grazia. Scappa in contropiede e impegna Handanovic con un destro da posizione defilata. Si inventa un gol fantastico di destro: prima ubriaca Skriniar con una finta e poi scaraventa un gran destro all'incrocio. (Dal 79’ Ragusa: s.v.)



Politano 7: Sfrutta d’astuzia un calcio di punizione dai 20 metri calciando basso sotto la barriera. Corre dall'inizio alla fine e impegna da solo mezza difesa. (Dal 71’ Babacar 6,5: "Tiene la squadra alta con fisico e sportellate).



Iachini 7: Al Meazza con due '98 titolari. Mostra gran coraggio e alla fine viene premiato.