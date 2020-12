Sassuolo-Benevento 1-0







Consigli 7,5: nella ripresa effettua due parate importanti intorno al ventesimo minuto. In apprensione fino al triplice fischio finale (traversa di Falque! Miracolo su Lapadula!).



Toljan 6: spinge poco per tenere Caprari, che lo mette in difficoltà.



(dall’ 11 s.t. Ayhan 6: sempre un po’ addormentato all’inizio, poi in realtà è prezioso in area sui palloni alti nel forcing del Benevento)



Marlon 7: partita di grande saggezza posizionale. Ottimo nella copertura della porta dentro l’area.



Ferrari 7: al pari del compagno di reparto brasiliano, insuperabile stasera. Salvataggio mostruoso nel finale.



Kyriakopoulos 5,5: il greco deve fare di più se vuole insidiare la titolarità di Rogerio. Pochissima roba la spinta lungo la fascia.



(dal 37’ s.t. Rogerio 6: fondamentale dopo la parata di Consigli su Lapadula, pressato da Glik, ci arriva per primo di testa, e la impenna)



Bourabia 6: più importante nella fase difensiva che in costruzione, stasera. Ha protetto bene la porta assieme ai difensori nel finale.



Locatelli 6: il Sassuolo rischia un po’ meno del solito nel palleggio, il campo è brutto, gli avversari picchiano. Lui non brilla ma lotta fino alla fine.



Berardi 6,5: freddissimo dal dischetto, spiazza Montipò. Poi si fa ammonire, rischia di commettere un fallo da rigore e, prima di uscire dal campo, bisticcia pure con Dabo. Decisivo ma scontroso.



(dal 40’ s.t. Muldur sv)



Lopez 6,5: da una sua invenzione arriva il rigore dell’uno a zero. Prezioso sulla trequarti fino al cambio, dovuto solo all’espulsione di Haraslin.



(dall’ 11 s.t. Raspadori 5: non sta benissimo evidentemente. Altra serata di poco spessore tecnico)



Haraslin 5: duetta con Lopez sulla fascia sinistra nell’azione da cui scaturisce il rigore. Primo tempo dignitoso. Si fa espellere per un brutto fallo a inizio ripresa.



Djuricic 5,5: a differenza della gara di Roma stavolta da falso nove convince meno. Troppo molle, sovrastato da Glik e Tuia.



(dall’ 11’ s.t. Boga 5,5: quando entra gli tocca soprattutto difendere. Comunque poco ispirato)







De Zerbi 6: la squadra ha troppo bisogno di una punta, Caputo e Defrel fuori sono il problema. Tutto il resto passa, sia la cattiva forma, sia il gioco meno brillante del solito. Se però i punti arrivano anche in questo momento difficile significa che è proprio l’anno del salto di qualità.