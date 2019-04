Sassuolo-Parma 0-0





Consigli 7: dopo il rigore parato a Giaccherini in Sassuolo-Chievo, si ripete al 39' con Ceravolo dal dischetto. Uomo salvezza.



Lirola 6: se Peluso è più bloccato, lui ha il compito di sganciarsi e spingere, in aiuto a Berardi lungo la fascia destra neroverde. Lo fa bene, ma arrivato sul fondo deve essere più preciso.



Demiral 6,5: aggressivo, forse troppo istintivo e irruento. Un marcatore così non lo auguriamo a nessun attaccante.



Ferrari 6: dirige il traffico da dietro, però è soprattutto dal suo lato che il Parma buca. Sfiora il gol di testa al 18' della ripresa su una punizione calciata da Berardi.



Peluso 6,5: lotta contro Siligardi con personalità ed esperienza. Anticipi e scivolate da senatore anche quando è Gervinho l'attaccante da fermare.



Locatelli 6: ingenuo nell'intervento in area su Barillà (che provoca il rigore), buona prova di palleggio per il resto.



(dal 44' st Djuricic sv) Magnanelli 6: è il centrocampista che gode di maggiori libertà, dunque imposta con autorevolezza, con pochissime sbavature.



Bourabia 5,5: poco prima del minuto 20 si divora un gol di testa su un bel cross di Matri. Il feeling col gol non gli appartiene, peccato perché completerebbe un giocatore di per sé abbastanza completo.



(dal 15' st Sensi 5,5: non incide e perde qualche brutto pallone a metà campo)



Berardi 6,5: sulla scia dei due gol segnati nelle ultime due giornate, inizia forte e sembra in gran condizione. Grande prestazione anche nel secondo tempo. È mancato solo il gol.



Matri 6,5: parte con un gol, ma il Var glielo annulla per fuorigioco. Combina bene coi compagni offrendosi sempre come sponda, incontro, o nei tagli dietro la difesa. Nella ripresa si mangia un gol appena prima di essere sostituito.



(dal 28' st Babacar 5: non sposta nulla. Forse era meglio insistere con Matri)



Boga 6: semplicemente immancabile in avvio per l'ex Gazzola. Al 30' del primo tempo un suo tiro bacia il palo della porta di Sepe. Cala però nella fase finale del primo tempo e nella ripresa.





All. De Zerbi 6,5: buona prestazione per i suoi ragazzi, la porta del Parma è sembrata stregata. Tardivo forse il cambio di Djuricic, poteva anche lasciare in campo Matri anziché buttare nella mischia un Babacar poco efficace.