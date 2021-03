: tiene a galla i suoi con almeno quattro interventi miracolosi. Poco può in occasione delle reti bianconere.: dalle sue parti Stryger Larsen galoppa troppo facilmente. Il terzino non riesce mai ad accorciare sul laterale danese.: la fisicità di Llorente non è facile da contrastare, ma il difensore brasiliano non demorde per tutta la durata del match.: ci prova fino all’ultimo, spingendosi in avanti e lasciando inevitabilmente spazio alle ripartenze friulane.: Molina lo asfalta in entrambe le fasi. Ha sui piedi l’occasione per sbloccare il match, ma si fa ipnotizzare da Musso.: è lui a perdersi l’inserimento di Llorente che porta al vantaggio friulano. Distratto.(dal 20’ s.t.: ha pochi minuti a disposizione per provare a cambiare le sorti della gara): non soffre il duello con De Paul. Ha qualità e proprio per questo motivo da lui ci si aspetta quel qualcosa in più.: è senza dubbio il più ispirato, ma la retroguardia friulana riesce a respingerlo sempre.: si muove spesso tra le linee, senza però trovare il varco giusto.(dal 33’ s.t.: non riesce ad incidere, perdendosi tra le maglie friulane.(dal 1’ s.t.: il suo ingresso garantisce verve e qualità alla trequarti neroverde, ma non basta): nella prima frazione non ha molti palloni a disposizione per impensierire la retroguardia bianconera.(dal 1’ s.t.: i difensori dell’Udinese lo controllano con facilità, lasciandogli poco spazio): esce dalla Dacia Arena con le tasche vuote. Non riesce a rimettere in equilibrio l’incontro, nonostante i cambi offensivi.