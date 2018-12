: Alza le mani sul rigore, ma quando si ritrova Schick sullo zerbino non riesce a respingerlo. Molto meglio quando c’è da fermare la fame di Zaniolo. Nella ripresa impedisce la goleada con tre interventi super.Inizia in sofferenza, prosegue balbettando nonostante la spinta di Kolarov e Perotti non sia così asfissiante.Scherza col fuoco in fase di impostazione sbagliando una serie di appoggi pericolosi, ma sbaglia di tutto e di più pure quando c’è da tenere alta la linea del fuorigioco. Un disastro totale. (1’st Lirola 5,5: la sua assenza si è fatta sentire, ma è difficile trovare fuoco nella ripresa con la Roma brava a chiudere gli spazi): Troppo pasticcione su Schick anche se il rigore è al limite. Ma il difensore sbaglia pure la lettura dell’azione e prosegue arrivando spesso in ritardo sul ceco e su Under.: Spregiudicato, a volte troppo. Dalle sue discese nasce qualche pericolo, ma la zona di campo che lascia libera diventa terreno di conquista per la Roma.: Cristante e Nzonzi lo mettono in mezzo in un torello sin troppo semplice. prova a riemergere nella ripresa, ma in fase difensiva non supporta i compagni.: Il capitano oppone una flebile resistenza, e non basta un giro palla accademico per salvare la faccia.Leziosismo esasperato in fase offensiva, ma non si pettina quando c’è da recuperare sugli avversari. Manca di concretezza. Può fare molto meglio coi mezzi che ha. (13’st Di Francesco 6: affronta papà, con qualche minuto di ritardo. Spunti interessanti): Intuizione geniale dopo appena un minuto, ma Olsen gli nega un euro gol. Gli resta il veleno sui piedi e crea più di un grattacapo alla difesa romanista.: Manolas e Fazio lo mettono sotto l’albero tra i regali postumi di Natale. Prova anonima fino al 90’ quando trova il varco per il gol della bandiera che vale poco.: Prima da titolare, ma non da ricordare. Qualche strappo e poco più. Funziona meglio quando entra a partita in corso. (19’st Locatelli 6: che bel pallone per Babacar. Merita più spazio)Cambia tanto, forse troppo. E’ bello vedere una “provinciale” giocare sempre all’attacco ma in alcuni casi sarebbe meglio riconoscere i propri limiti. Regala troppo alla Roma e frena in classifica.