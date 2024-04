Sassuolo, le pagelle di CM: Defrel ispirato, Pinamonti flop

Consigli 5,5: senza colpe sul gol subito, è attento e reattivo nelle altre (numerose) occasioni dell’Udinese.Toljan 6: controlla bene Kamara e Samardzic, però l’Udinese sfonda soprattutto dall’altra parte.Tressoldi 6,5: quando Ferrari gli consegna Lucca è bravo a salvare l’impossibile. Notevoli almeno due salvataggi.Ferrari 5,5: scomodissimo Lucca. Lo soffre prendendo anche qualche colpo di troppo.Doig 5,5: parte bene, rinvigorito dal riposo. Solo che Pereyra e Thauvin quando combinano combinano… Inoltre sul gol del francese il terzino neroverde non è esente da colpe.

Racic 6: Uros, il pilastro serbo, per contrastare la fisicità di Wallace e le invenzioni di Samardzic.(71’ Boloca 6: per aumentare la qualità e la velocità di manovra)Thorstvedt 6,5: a Balla piace “lì, lì nel mezzo…”. Ma non da solo, al fianco di Uros, l’altro gigante della mediana neroverde.Matheus Henrique 6,5: dura galleggiare tra le linee, cioè tra le montagne difensive di Ciotti. Eppure non demorde: splendido il filtrante assist per Defrel.(78’ Castillejo 6: mette una buona palla per la testa di Pinamonti, che spreca tutto.)

Defrel 7: al posto di Berardi serve la sua esperienza. È una freccia nella ripartenza del vantaggio neroverde, freddissimo davanti Okoye. Poi però si perde Thauvin, e l’Udinese pareggia subito.(78’ Bajrami 6,5: elettrico ma impreciso sul più bello)Laurienté 6,5: si è rivisto il piglio, la sfrontatezza e la gamba di un tempo. Prima che sia troppo tardi servirebbe anche ritrovare il gol…(90’ Volpato sv)Pinamonti 5,5: giornata veramente difficile per lui, sia perché gli tocca Bijol addosso tutto il tempo, sia perché parte anche male con quel gol mangiato a porta praticamente vuota.

All. Ballardini 6,5: la squadra non è brillante ma funziona. Peccato per quel gol subito appena dopo il vantaggio. Quasi.