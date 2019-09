Sassuolo-Atalanta 1-4





Consigli 5: miracoloso su Zapata al 24', evita provvisoriamente il terzo gol dei bergamaschi. Poi lo prende, e prende anche il quarto prima di scendere negli spogliatoi per l'intervallo. Serataccia.



Toljan 4,5: su 4 gol, 3 vengono dalla sua parte. Male il reparto difensivo in generale, il lato destro in particolare. Quasi nullo in fase offensiva.



Chiriches 4,5: la figuraccia al 24' (il pallone che gli passa sotto il piede mentre cerca un facile controllo) è difficile da dimenticare, anche dopo il soccorso miracoloso di Consigli. Stanco alla terza partita ravvicinata? Malissimo su Zapata e Gomez. Si prende pure dei rischi inutili. Nella ripresa soffre pure Barrow.



Ferrari 5: grande chiusura su Gosens al 22'. Inerme su tutto il resto, compreso lo stacco di Zapata che sancisce il poker.



Peluso 4: inadeguato su Hateboer. Ma proprio completamente.



(dal 1' s.t. Tripaldelli 6,5: con grande personalità entra e dona un un po' di brio alla fascia sinistra, opaca fin lì a causa di Peluso)



Duncan 6,5: abnegazione e buona volontà travolti nella disfatta del primo tempo. A nulla serve qualche buona, onesta giocata. Nella ripresa fa lui l'assist a Defrel (è il quarto dall'inizio del campionato!).



(dal 36' s.t. Magnanelli sv)



Obiang 6: intorno al 40' del primo tempo cerca di scuotere i propri compagni storditi dal poker. Li incita a salire in pressione dimostrando cuore e personalità nel momento più difficile. Passa a fare la mezzala con l'ingresso in campo di Magnanelli.



Bourabia 4: schierato a sorpresa da De Zerbi, non ne azzecca mezza. In confusione in fase difensiva, ridicolizzato da Freuler e compagni quando gli arriva il pallone.



(dal 1' s.t. Traorè 6: come al solito quando entra in campo lui il Sassuolo diventa meno piatto e banale)



Berardi 6: nel primo tempo tira in porta soltanto lui. Poco tuttavia e quasi sempre male. Viene ammonito per una simulazione di frustrazione. Nella ripresa sembra più attivo, ma non trova ugualmente la via del gol.



Defrel 6,5: da centravanti gioca molti, troppi palloni spalle alla porta nel 4-3-3 del primo tempo. Nella ripresa riesce finalmente a girarsi e fulmina Sportiello. Ma lo preferiamo in ogni caso trequartista.



Boga 4,5: e il virtuoso del dribbling finì dribblando tra le fauci di Hateboer e Toloi.





All. De Zerbi 4,5: le scelte di formazione si rivelano disastrose: sbaglia modulo (4-3-3) e interpreti (Bourabia e Peluso in particolare). Ma il problema grosso è la difesa di burro. E forse prima ancora la super Atalanta di Gasperini.