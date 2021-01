: subisce un gol identico a quello di Sassuolo-Genoa, cross e incornata sul secondo palo. Non ci arriva neanche stavolta, ma la colpa non è sua.: in apprensione continua su Gervinho (lo tiene comunque abbastanza controllato) finché De Zerbi non lo sposta a centrocampo dopo l’uscita di Magnanelli.: si fa ammonire dopo un minuto solo di gioco (salterà la prossima), è in ritardo sull’incornata di Kucka. Non benissimo insomma, un po' meglio nella ripresa.: gioca da braccetto a sinistra nei tre dietro e spinge quasi come un terzino. Si procura il rigore nel finale con astuzia.: colpisce la traversa (un rigore in movimento) al decimo del primo tempo. I suoi tagli sono l’elemento a sorpresa nello scacchiere neroverde. Ma poi Grassi lo neutralizza abbassandosi.(dal 25’ s.t.: prende un giallo subito, poi fa poco altro, qualche crossettino impreciso da non segnalare nemmeno): non sempre preciso e reattivo, a volte ritarda la giocata.(dal 13’ s.t.: segna all’ultimo secondo incaricandosi di un rigore pesantissimo): comincia bene, fa l’assist per il gol annullato di Caputo, e gioca tutta la partita da regista vero in assenza di Locatelli: gioca più alto del solito, da ‘quinto’. Mette qualche pallone interessante quando arriva sul fondo. Non sempre pronto nella riaggressione una volta perso il pallone.(dal 1’ s.t.: dovrebbe sfondare dalla sua parte ma non salta mai né Pezzella né Ricci): bene tra le linee, meno nell’area avversaria, dove non incide. Anche da prima punta nel finale di partita.: funambolo, le cose più interessanti il Sassuolo le fa passando dai suoi piedi.(dal 40’ s.t.: contribuisce al forcing finale): ha di fronte un ragazzino belga del 2003, così si rende pericoloso muovendosi molto. Segna pure, ma il guardialinee gli toglie il gol per fuorigioco millimetrico.(dal 25’ s.t.: qualche buon dribbling sulla trequarti sinistra del Sassuolo): la imposta bene inizialmente sorprendendo D'Aversa con un 3-4-2-1. Però prende gol e il Parma si chiude. Coi cambi giusti la recupera in extremis. Considerate le assenze un buon punto.