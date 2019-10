Hellas Verona-Sassuolo 0-1



Consigli 6,5: grandi parate almeno su tre conclusioni avversarie, salvando il così il risultato.



Marlon 6,5: prestazione sicuramente più che sufficiente, facendosi sempre trovare nella giusta posizione sulle chiusure difensive.



Magnanelli 6,5: anche lui molto bene in fase difensiva, concedendo solo qualcosa nel finale.



Boga 6,5: grandi progressioni in avanti che causa spesso scompiglio nella difesa avversaria.

(38' s.t. Caputo: s.v.)



Duncan 7: fa a sportellate con mezzo centrocampo veronese e sa proporsi con continuità in attacco, prendendo anche un palo nel finale.



Djuricic 7,5: prestazione di alto livello. Sempre pericoloso in area avversaria, trova un gran gol da fuori. De Zerbi ha puntato forte su di lui con estrema ragione.

(16' s.t. Obiang 5,5: non impatta come dovrebbe sulla gara.)



Defrel 5,5: poco pericoloso per la difesa del Verona. Errori anche elementari nei passaggi.

(34' s.t. Muldur: s.v.)



Peluso 5,5: serviva più decisione nelle giocate, che spesso sono risultate troppo scontate.



Romagna 6,5: ordinato e preciso, fa il suo per i compagni.



Toljan 6: deve ancora entrare bene nei meccanismi di squadra, ma la voglia c'è e si vede.



Berardi 6,5: cerca di rendersi pericoloso soprattutto nel primo tempo, poi gioca sempre a servizio dei compagni anche sui palloni più sporchi.





All.: De Zerbi. 6,5: Sassuolo che sembra avere una buona condizione fisica. Scelta di Djuricic più che azzeccata.