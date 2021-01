Ilpassa in vantaggio all'Olimpico contro la, poi però i biancocelesti aumentano l'intensità e per i neroverdi diventa difficile.ribaltano il gol di: incolpevole sui due gol della Lazio. Si supera nel finale quando compie un grande doppio salvataggio su Muriqi prima ed Escalante poi.: il terzino destro dei neroverdi non si vede quasi mai in fase offensiva e va in difficoltà sulle avanzate biancocelesti. Il gol del 2-1 di Immobile arriva propria dalla sua parte. ().: il migliore della retroguardia di De Zerbi. Nel primo tempo è determinante in due occasioni importanti per Correa.: al 74’ salva i suoi dal 3-1 di Immobile, ma è un po’ disordinato durante l’intera partita.: anche per scelta del suo tecnico Rogerio spinge meno rispetto a Muldur, ma serve comunque qualcosa di più.: partita di sacrificio per il capitano odierno del Sassuolo. Col passare dei minuti perde lucidità, ma la sua prova è comunque sufficiente.: molto attento nel primo tempo nel pressing su Akpa Akpro. Nel secondo tempo perde di intensità in pressione. (: dà più brillantezza).: tanto possesso, ma poche idee decisive per il centrocampista offensivo di De Zerbi. (: per quel poco che ha a disposizione fa più di Traore).: nella prima frazione la sua pressione su Leiva studiata con De Zerbi funziona. Suo l’assist per il vantaggio di Caputo. Nel secondo tempo cala come l’intera squadra. Il migliore dei suoi.: partita sottotono per il numero 92 neroverde. Non si vede mai. Nessuno spunto dalla sua parte in fase offensiva. (: con lui in campo il Sassuolo impensierisce decisamente di più la Lazio. Tutt’altro piglio rispetto a Defrel).: dopo una lunga attesa l’attaccante neroverde è tornato finalmente al gol. Buona partita la sua. Molto dinamico, mette spesso in difficoltà un difensore forte come Acerbi.: il suo Sassuolo impensierisce per metà gara la Lazio. Inizialmente il piano tattico con la pressione alta sembrava pagare. Poi gli avversari sono cresciuti e probabilmente il suo Sassuolo avrebbe dovuto cambiare qualcosa.