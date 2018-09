: non si distingue per nessuna parata in particolare, forse tramortito dalla traversa scheggiata da Suso dopo pochi minuti di gioco. Anzi, ne prende quattro..: il salvataggio sulla linea al 26' varrebbe come un gol: i tifosi rossoneri si erano già alzati a festeggiare sullo scavetto di Kessié. Poi il Sassuolo cede, ma quasi mai dalla sua parte.: senza il Pipita da marcare sembra tutto troppo semplice. Ma i guai li porta Kessié, che con una ripartenza micidiale al 39' costringe il brasiliano e Ferrari a un disperato due contro tre. Più tardi, dopo il gol subìto, per poco non combina un pasticcio regalando il pallone agli avversari in area, Consigli salva. Fin troppo sicuro.: Castillejo falso nove sembrerebbe poca cosa, lui si limita al compitino. Meno propositivo e brillante del solito in fase di costruzione, nella ripresa lascia a Suso il sinistro magico al momento del raddoppio. E alla fine segna pure Castillejo..: Suso in serata, Rogerio va compreso. Un po' se la cava un po' no, soprattutto nel secondo tempo. E' suo d'altra parte l'assist per il gol di Djuricic che ridà forze e slancio ai neroverdi.: è dalla sua parte che De Zerbi ha preparato la trappola per il Milan: dove Suso non torna, Sensi e Di Francesco si devono far trovare tra le linee. Buon primo tempo, poi si fa travolgere dalla furia del Milan nel quarto d'ora terribile del 2 e 3 a 0. Ne esce solo dopo il gol di Djuricic.: primo tempo nobile in cabina di regia, preciso e ritmico. Perde però il contrasto decisivo che innesca la cavalcata letale di Kessié. Affonda con tutto il centrocampo nel secondo tempo. Nel finale, prova a rinascere dalle ceneri come i suoi compagni.: unico centrocampista a non aver riposato a Ferrara, alla lunga sente la stanchezza. La sua peggior partita in neroverde.(dall' 11' s.t.: entra dalla panchina e segna. Positivo come a Ferrara. E' il suo primo gol in Serie A): un filtrante splendido per Di Francesco nel primo tempo, e poco altro. Sparisce quando il Sassuolo avrebbe più bisogno.(dal 29' s.t.: ci prova in rovesciata, palla sul fondo. Serviva in campo prima?): prova a dettare i tempi da regista avanzato, però è marcato molto bene. Si inventa un assist al bacio per Di Francesco, che però non impatta il pallone a porta vuota, anticipato da Abate. Il cuore c'è, la tecnica anche, ma stasera in qualcosa è mancato.: alla mezzora risponde al quasi gol di Kessié con un gol mangiato. Servito in area da un filtrante di Berardi, si trova solo davanti a Donnarumma, ma gli calcia sulle gambe. Poco dopo, un'occasione ancor più clamorosa: Boateng lo vede, stavolta la porta è vuota, ma un anticipo di Abate gli nega la gioia di una rete sicura. Due errori sullo 0-0 che alla fine peseranno molto. Prova ambigua.(dall' 11' s.t.: conferma gli spunti visti a Ferrara. Ha il guizzo. Entra nell'azione che porta al gol di Djuricic)All.: primo quarto d'ora spettacolare per i suoi, poi forse è tutto troppo bello. Il Milan, semplicemente, doveva vincere. Il Sassuolo poteva perdere meglio. Altri quattro gol subiti sono un campanello d'allarme per la sua difesa. Ma se Di Francesco avesse segnato sullo 0-0..