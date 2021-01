: due gol subiti, due tiri in porta della Spal, nessuna colpa.: colpisce un palo nella ripresa incrociando il tiro da dentro l’area, ci prova fino alla fine. Tra i pochi a salvarsi nella disfatta.: troppo piantato sull’assist di Seck per Missiroli, guarda solamente la palla. Alla prima difficoltà della gara si fa trovare impreparato.: forse non aiuta abbastanza il proprio compagno di reparto nella situazione del primo gol. Ma è un andare a cercare il pelo nell’uovo: Peluso è un professore e lo ha dimostrato anche oggi.: attivo sulla corsia di sinistra, non sempre precisissimo. Dopo l’espulsione di Djuricic spinge meno.(dal 39’ s.t.: tocca una quantità di palloni impressionante, ma non illumina mai.(dal 23’ s.t.: schierato a centrocampo per l’occasione, non sembra propriamente a suo agio): una di quelle giornate in cui inspiegabilmente non si impone come potrebbe e dovrebbe.: De Zerbi lo sceglie come sostituto di Berardi, dopo il debutto in campionato contro la Juve. Più incisivo di Boga, è coraggioso e va al tiro senza farsi pregare in fase offensiva. Un po’ leggero su Seck, invece, in occasione del vantaggio spallino.(dal 23’ s.t.: nessun guizzo, reclama un mezzo rigore per un mezzo contatto): colpisce un palo calciando a botta sicura su una respinta corta di Vicari, nell’occasione più nitida del primo tempo. Alcuni strappi palla al piede sono davvero notevoli. Ma a inizio ripresa viene espulso per un intervento scomposto su Sernicola.: fatica a fare la differenza davanti a Dickmann e Spaltro, qualcosa non torna.(1’ s.t.: non punta mai l’uomo, sembra un pesce fuor d’acqua. Non segue Dickmann al momento del raddoppio biancazzurro): una bella conclusione dal limite al quarantunesimo, dopo essersi bevuto Vicari. Qualche buona combinazione con Oddei nel primo tempo, poi il nulla.: incredulo per l’espulsione di Djuricic a inizio ripresa, getta la spugna subito dopo, restando a guardare attonito la mancata reazione dei suoi ragazzi.