: devia sulla traversa una bella punizione di Cigarini. Blocca gli altri tiretti del Crotone (più occasioni sprecate che parate vere e proprie), ma viene spiazzato da Simy dal dischetto.: un po’ in difficoltà nel gestire i tagli di Reca, che a volte gli sfugge alle spalle. Spinge meno del solito in fase offensiva.(dal 7’ s.t.: appena entrato arriva sul fondo e crossa, tocco di mano di Pereira e calcio di rigore.. Poi rischia il doppio cartellino): esce per infortunio dopo un avvio poco brillante. Fa in tempo a rimediare un cartellino giallo.(dal 33’ p.t.: ottimo senso della posizione per il nuovo acquisto neroverde. Dalla prossima sarà titolare, sicuro): fondamentale chiusura su Messias al minuto 24 del primo tempo. Marcare Simy in ogni caso non è mai semplice. Buona prova.: preferito a Kyriakopoulos, viene sacrificato sulla fascia sinistra nel primo tempo. Con l’ingresso in campo del greco (dopo il pareggio) torna a destra: meglio.: uomo d’ordine che talvolta ha qualche guizzo. Oggi solo poco, poco ordine. E un rigore causato ingenuamente.(dal 7’ s.t.: dà una scossa al centrocampo addormentato dei neroverdi): splendida l’apertura per Berardi nell’azione del primo gol. Continua a disegnare calcio. E stavolta segna pure (il 4-1).: sorprende Cordaz con un tiro strano dal limite, un tiro un po’ ciccato un po’ insidioso. La convocazione in Nazionale è meritata, lo conferma l’assist al minuto 39 della ripresa.: serve l’assist per il gol di Berardi, il solito altruista amato dai fantallenatori. Prezioso anche nei recuperi.(43’ s.t.: meno ispirato che a Cesena, soffre la marcatura di Magallan nel primo tempo. Più pericoloso nella ripresa.(43’ s.t. Traorè sv): Marrone lo segue come un’ombra, e l’ombra lo inghiotte per un tempo. Si rivede dal dischetto nella ripresa, e da lì non sbaglia ovviamente. Poi fa doppietta in contropiede.All.: nel primo tempo il Sassuolo va in vantaggio ma qualcosa non funziona. I ragazzi giocano per vincere, non per divertirsi. Dopo il pareggio dei calabresi il tecnico neroverde toglie Muldur e Bourabia per Kyriakopoulos e Obiang, cambi azzeccatissimi: il Sassuolo torna in vantaggio e poi dilaga. Sette punti in tre partite.