: tiene lo zero a zero con una serie di buone parate fino alla bomba imparabile di Bonaventura. Nella ripresa si rilassa.: il turco ha due o tre ospiti scomodi su quel lato, da Biraghi a Castrovilli, passando per Ribery. Non sfigura, anzi, e nella ripresa sfiora pure il gol.(dal 40’ s.t.: poteva chiudere lo specchio a Bonaventura un po’ meglio. Pigrizia?: calibra male un passaggio apparentemente innocuo, ma che in realtà innesca la ripartenza dell’uno a zero viola. Errore non da lui, Bonaventura ringrazia.: volitivo in costruzione e negli inserimenti senza palla. La costante tuttavia sono i cross sbagliati.(dal 1’ s.t.: rispetto a Rogerio gioca più in ampiezza. Senza strafare, migliora la catena di sinistra): il filtrante con cui mette in porta Berardi non è illuminante, di più, sblocca il Sassuolo. Una grandissima giocata che impreziosisce una prestazione individuale autorevole.: rispetto alle ultime gare un primo tempo da rivedere. Nella ripresa invece sale in cattedra: quell’imbucata per Defrel da cui si genera il secondo rigore è da cornice d’oro, così come il bel gol, stop e tiro fulmineo dal limite dell’area.: una delle peggiori prestazioni stagionali. Con giallo pure.(dal 1’ s.t.: partecipa all’azione del secondo rigore. Suo il tocco decisivo per Raspadori): un tunnel e pochissimo altro per quarantacinque minuti, poi doccia.(dal 1’ s.t.: entra e risolve tutti i problemi di De Zerbi. Segna due volte dal dischetto, il centesimo e il centunesimo in maglia neroverde): una partita strana la sua. Sembra abbia il colpo in canna, la gamba giusta per fare la differenza, ma stavolta non la fa.: un ragazzo che mostra sempre tanta intelligenza. In area è svelto, furbissimo ad anticipare Pezzella e a procurarsi il secondo rigore della partita.(dal 30’ s.t.: all’intervallo rivoluziona la squadra con tre cambi. E il Sassuolo, sotto uno a zero, apre le ali e vince tre a uno. Turnover col brivido.