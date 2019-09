Sassuolo-Spal 3-0





Consigli 6,5: con una parata seria su Murgia assicura il 3-0 a metà della ripresa. Sempre pronto.



Toljan 6,5: essenziale come al solito ma sempre più inserito nel progetto neroverde.



Chiriches 6,5: nessuna sbavatura per il centrale rumeno.



Ferrari 6,5: dopo le insicurezze di Roma, fronteggia bene Petagna e Di Francesco, un tandem scomodo.



Peluso 6: grazie a un suo colpo di testa in area avversaria il Sassuolo insiste e segna il terzo gol, con la collaborazione di Defrel, Berardi e la conclusione in rete di Duncan. Presente in difesa e in attacco.



Duncan 7: autore del terzo gol e di un lancetto perfetto per il petto di Berardi in occasione del raddoppio neroverde.



Obiang 6,5: da mediano fino al 3-0, poi all'ingresso di Magnanelli va a fare la mezzala. Sempre con grinta e qualità.



Traore 6,5: serve coi tempi giusti il pallone per Defrel in occasione del primo gol. Poi gioca come al solito da veterano. Il problema è che è un classe 2000..



(dal 17' s.t. Magnanelli 6: sfiora il 4-0 con una gran botta dal limite che finisce di poco alta)



Defrel 7: prestazione sontuosa del francese. Non segna ma firma l'assist del primo gol, dimostrando ancora una volta grande generosità.



(dal 34' s.t. Boga 6: un'accelerazione incredibile a due minuti dalla fine e poco altro)



Berardi 7: da uomo-gol a uomo-assist: ben due in questo derby. Altra prova molto convincente.



Caputo 8: prima doppietta in maglia neroverde, e di splendida fattura. Amici fantallenatori, si è sbloccato Ciccio! Tra parentesi, ha rischiato pure la tripletta nella ripresa, colpendo un palo con un colpo di testa.



(dal 26' s.t. Locatelli 6: incide poco. E ora rischia il posto da titolare)





All. De Zerbi 7,5: disegna un modulo fluido, a metà tra un 4-3-3 e un 4-3-1-2, con Ciccio Caputo a sinistra e Defrel in posizione ibrida di falso nove/trequartista. L'azione del primo gol è un manifesto del suo calcio spettacolare. Ma anche quella del raddoppio non è male..