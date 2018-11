: meraviglia delle meraviglie il miracolo nella ripresa su Correa (che però era in fuorigioco). Non può molto sul gol subito.: un'altra prova buona per un giocatore di tutto rispetto. Prova a ripetersi dal limite dell'area nel finale, ma stavolta calcia per terra.: quanto è solido questo ragazzo! E' il muro centrale della difesa a tre di De Zerbi. Girateci alla larga..: al 7' para il tiro di Luis Alberto sulla linea ma non la respinta vincente di Parolo. Segna di testa il gol dell'uno a uno al 15'. E' il terzo centro in campionato, eguagliato il suo record personale.: fornisce l'assist a Ferrari, un bel cross da spingere in rete. Nel primo tempo tuttavia non è sempre precisissimo, migliora comunque nella ripresa.: meglio rispetto alla settimana scorsa. Sta tornando quello d'inizio campionato. E con lui il Sassuolo può crescere.: si rivede in campo dal primo minuto dopo la brutta prestazione di Napoli. Buona regia, ma sempre con quella palletta persa di troppo.: doveva faticare e bloccare la spinta di Patric. Scelta buona di De Zerbi, che per una volta si copre, in sicurezza. Non sempre puntuale, però, tecnicamente(dal 35': in teoria servirebbe per mettere qualche buon cross. Sul fondo ci arriva, ma i cross non sono poi così buoni): continua a non segnare e a fare scelte discutibili. Ma De Zerbi non lo toglie più.: la convocazione in Nazionale maggiore ne promuove la titolarità. Gol sfiorato al 6', di testa, cercando di sorprendere in controtempo Strakosha. Dopo di che poco altro.(dal 22': mette un po' d'ordine ma non punge): da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Partita opaca.(dal 39' st: quando Strakosha sbaglia e gli passa il pallone sulla trequarti, lui tenta un pallonetto troppo, troppo loffio. Era un'occasione..)All.: ancora una partita in cui il Sassuolo pensa al sodo senza rinunciare alla propria identità. A questo risponde infatti la scelta di Adjapong per Rogerio dal primo minuto. Per i neroverdi è un bel punto guadagnato. Ora sono 19: come la Roma del DiFra.