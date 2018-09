Juventus-Sassuolo 2-1

SASSUOLO

CONSIGLI 6.5: strepitoso sulla goffa botta di Lirola da due passi, in difficoltà con la palla tra i piedi ma sa invece come fare tra i pali

LIROLA 6: Ronaldo lo punta e lo ripunta, lui si arrangia senza perdere la testa e Consigli gli risparmia un clamoroso autogol

MARLON 5.5: ha un grande potenziale, si vede a occhio nudo pur essendo ancora un po' troppo leggero per reggere l'urto di Cristiano Ronaldo e soci

FERRARI 4.5: stagione dopo stagione la sua crescita è continua, di questo Sassuolo deve essere anche leader. Fatta una doverosa premessa come questa, l'errore che spalanca la porta del gol a Ronaldo è una follia tecnica imbarazzante

ROGERIO 6: ha qualità quando c'è da spingere, ha sempre meno incertezze quando viene puntato però non ha ancora passo per tenere Douglas Costa (27' s.t. DELL'ORCO 5.5: entra per provare ad arginare Douglas Costa ed evitare troppi danni nel risultato, si arrangia come può)

BOURABIA 5.5: bada al sodo

LOCATELLI 6.5: al Sassuolo sembra già aver ritrovato quelle certezze perdute nell'ultima fase della sua esperienza al Milan (38' s.t. BABACAR 6.5: entra e segna, ma è tardi)

DUNCAN 6: corre e combatte, proprio quello che serve

BERARDI 5.5: forse un po' nervoso, conferma di essere in una condizione psico-fisica che non viveva da tempo e proprio per questo ci si poteva aspettare qualcosa di più

BOATENG 6: il suo ruolo è quello del centravanti che non dia punti di riferimento alla difesa, lo interpreta con grinta e qualità nonostante

DJURICIC 5.5: fedelissimo di De Zerbi, fa quello che serve provando a metterci qualcosa di suo palla al piede senza troppo successo (15' s.t. DI FRANCESCO 5.5: non cambia di niente la sostanza)



All. DE ZERBI 6: un tempo di ottimo Sassuolo, un altro a dover prendere atto della superiorità della Juve. La sensazione è che l'avvio di campionato non sia frutto del caso.



