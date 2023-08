Napoli-Sassuolo 2-0Sassuolo:: senza colpe sulle reti del Napoli, buono il riflesso al 76' sul colpo di testa di Osimhen.: prestazione positiva tutto sommato, è attento quando viene puntato.: braccio alto in area, regala il secondo rigore al Napoli.: è dura la vita nell'inseguimento a Osimhen. Ci prova, con le buone o con le cattive, senza risultati eccellenti.: è quello che soffre più di tutti lì dietro, Politano e Di Lorenzo sfondano tanto dalle sue parti (16' s.t.: appena arrivato, viene lanciato nella mischia da Dionisi senza successo. Ci sarà tempo per mettersi in mostra).: l'esordio in Serie A non è dei più felici, commette fallo su Politano causando il rigore (16' s.t.: prova a entrare nel gioco ma finisce per correre a vuoto).: contro l'allenatore che lo ha lanciato non riesce a mettersi in mostra, complice un'eccessiva voracità e qualità degli avversari che travolgono la mediana neroverde. Sciocchezza colossale al 51' quando dice qualche parola di troppo all'arbitro inducendolo al rosso diretto.: poco in partita, anche per un avversario che domina in lungo e largo (31' s.t.: prova a lottare in mezzo al campo ma il discorso è sempre lo stesso, il centrocampo del Napoli ha altra qualità e organizzazione).: gioca tra le linee e prova a rendersi utile legando i reparti. Si vede per qualche minuto nel primo tempo quando il Napoli lascia un po' di spazio ma poi gira a vuoto.: quando si accende dà la sensazione di poter diventare l'unico vero pericolo per il Napoli ma di fronte si ritrova Di Lorenzo che non lo fa passare mai (16' s.t.: si perde l'inserimento di Di Lorenzo sul raddoppio).: praticamente annullato dalla coppia difensiva del Napoli (23' s.t.: prima sgasata che fa intravedere qualcosa di interessante, purtroppo per lui non ha compagni attorno e la partita è già in archivio).: il Napoli è sicuramente di altro livello, ma il Sassuolo non ha mai dato segni di presenza in campo.