Sassuolo-Udinese 1-3





Consigli 5,5: nel primo tempo assiste a qualche pericolo, sì, ma non sporca i guantoni. Forse fuori posizione sul cross di Pereyra per Beto. Dopodiché il tiro di Samardzic è molto angolato e davanti a Beto nel finale può farci poco.



Toljan 5,5: non ha grossi compiti difensivi, visto che Udogie gioca terzino per un tempo anziché quinto. Ciò nonostante non spinge, poi nella ripresa subisce lo stacco imperioso di Beto.



Tressoldi 5: alla prima da titolare si fa cacciare fuori per un fallo da ultimo uomo su Success. Rosso diretto e Sassuolo in dieci per un tempo.



Ferrari 5,5: Deulofeu svaria, Success gioca prevalentemente su Tressoldi. Senza punti di riferimento, il centrale di Dionisi controlla bene la sua parte fino al cross per Beto di Pereyra. Poi l’Udinese dilaga.



Rogerio 5,5: non è semplice fermare Pereyra in fascia, ancora ispirato dopo la serata magica contro la Roma.



Frattesi 6,5: partita illuminata solo dal gol. I suoi inserimenti sembrano la principale arma offensiva di questo Sassuolo, ed è un problema.



(22’ s.t. Harroui 5,5: cerca di tamponare a centrocampo, zero idee con la palla tra i piedi)



Lopez 6: intercetto fondamentale sul passaggio di Ebosse nella transizione che porta al vantaggio neroverde. Ma la regia non è brillante, e poteva chiudere meglio sul tiro di Samardzic.



Henrique 5: poco prima dell’intervallo perde il pallone fatale che costringe Tressoldi al fallo da ultimo uomo. E per il resto non si vede, intimorito da Lovric.



(45’ s.t. Alvarez s.v.)



Laurienté 6,5: insieme a Frattesi il giocatore più pericoloso del Sassuolo. Prima impegna Silvestri con uno dei suoi tiri velenosi, poi serve l’assist con un tocchetto pregevole. Finalmente un vice Berardi.



(22’ s.t. Thorstvedt 5,5: spreca l’unica occasione del Sassuolo nella ripresa)



Pinamonti 5,5: partenza timida, poi fa qualche buona sponda, non di più.



(35’ s.t. Marchizza 5,5: perde il taglio di Beto nell’azione del terzo gol friulano.



Kyriakopoulos 5,5: qualche errore di troppo con la palla, e Perez che, schierato terzino destro inizialmente, lo blocca facile. Dopo il rosso a Tressoldi, il greco è il più sacrificabile, così Dionisi lo tira giù per un centrale.



(1’ s.t. Ayhan 5,5: nella ripresa il Sassuolo crolla, ma non certo per colpa del turco)



All. Dionisi 5: non solo la gestione dei cambi in inferiorità numerica, è da rivedere anche tutto il primo tempo, quando il Sassuolo ha prodotto poco e niente.