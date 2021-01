Cagliari-Sassuolo 1-1:



Consigli 6: sufficienza politica. Raramente viene impegnato dai padroni di casa. Incolpevole sul gol.



Muldur 6: ottimi cambi di gioco, sfiora più volte il gol del vantaggio.



Marlon 5: nella prima frazione di gioco fatica a contenere Simeone, poi perde l'inserimento di Joao Pedro insieme al compagno di reparto.



G.Ferrari 6: una vera e propria diga difensiva sino al gol di Joao Pedro, poi si perde leggermente.



Rogerio 6,5: un vero e proprio diesel. Imprendibile sull'out di sinistra.



Locatelli 6: leader del centrocampo biancoverde. Sfiora un grandissimo gol con una bella torsione.



Obiang 5,5: partita nervosa quella del centrocampista. In qualche occasione è apparso troppo confuso.



(dal 26' s.t Lopez 5,5: non riesce a far svoltare la partita ai suoi come dovrebbe. Eppure i colpi sono nel suo dna).



Traoré 5,5: primo tempo di grande corsa, nel secondo cala vistosamente.



(dal 44' s.t Oddei 6,5: l'uomo della provvidenza. Suo il cross per Boga all'ultimo respiro).



Djuricic 5,5: si divora clamorosamente il gol dell'1 a 0. Da lui ci si aspettava di più.



(dal 33' s.t Raspadori s.v)



Boga 7: è il più pericoloso nei primi 45 minuti di gioco. Insieme alla squadra crolla nella ripresa ma all'ultimo trova un gol pesantissimo).



Caputo 5: assente ingiusitificato. Giornata storta per l'attaccante italiano.



(Dal 26' s.t Defrel 5,5: sostituisce uno spento Caputo ma anche lui non combina nulla di buono).



All. De Zerbi 6: porta via un punto prezioso anche se i suoi potevano fare certamente di più. L'intuizione di giornata è stato l'inserimento di Oddei. Come sempre ottima la fase di possesso palla.