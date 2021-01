Sassuolo-Genoa 2-1







Consigli 5,5: un brivido nel primo tempo (il palo di Scamacca), viene freddato dalla girata di testa di Shomurodov nella ripresa.



Muldur 6: il turco sta riprendendo quota nelle gerarchie di De Zerbi. Altra buona prestazione.



Ayhan 6: Shomurodov sul cross di Ghiglione era suo, ma in fondo non ha grosse colpe, salta con lui che più attaccato di così si muore. È un centrale solido, Ayhan, lo dimostra ancora una volta.



Ferrari 6,5: alla mezzora del primo tempo effettua un salvataggio determinante su Scamacca, respingendone il tiro a botta sicura. Sicurezza.



Rogerio 6: ritrova la titolarità e fa bene soprattutto nel duello con Zappacosta. Non brilla ma non sfigura.



Magnanelli 6,5: dopo la batosta di Bergamo De Zerbi fa bene ad affidarsi a lui. Bandiera, capitano vero.



(dal 12’ s.t. Bourabia 5,5: appena entrato si becca un giallo. Non sembra connesso, fa arrabbiare più di una volta il tecnico neroverde)



Locatelli 7: la prestazione di Bergamo spazzata via da una giocata: toglie il pallone a Zajc a centrocampo e lancia in porta Boga, con un gran diagonale. Autorevole.



(dal 28’ s.t. Obiang 6,5: aiuta la squadra a imporsi nel momento decisivo)



Berardi 6: inizia bene la gara ma è costretto a uscire dopo mezzora di gioco per un guaio muscolare.



(dal 33’ p.t. Defrel 6,5: da una sua idea nasce l’azione più pericolosa del Sassuolo nel primo tempo, nel secondo colpisce un palo. Sta tornando ai suoi livelli)



Djuricic 6: mandato in cantina da De Zerbi a Bergamo, oggi rivede la luce, mai la porta.



(dal 28’ s.t. Raspadori 7: finalmente tornato nel suo vero ruolo, seconda punta , ritrova il gol -di testa- regalando ai neroverdi la vittoria)



Boga 7,5: sonnecchia un tempo poi si sveglia. Lanciato da Locatelli, brucia Masiello con un doppio tocco e infila Perin. Quindi serve l’assist fondamentale per Raspadori.



Caputo 5,5: no, signori, Caputo non è ancora lui. Quasi però.



(dal 12’ s.t. Traorè 6,5: di nuovo importante il suo contributo. Gioca a destra stavolta, al posto di Berardi)





De Zerbi 7: poche occasioni nel primo tempo, la partita si accende nella ripresa. La vince azzeccando cambi e posizioni, malgrado l’infortunio di Berardi dopo soli trenta minuti di gioco.