: Due ottime parate a chiudere la porta quando la partita era viva, incolpevole sul gol di Cutrone: Ottima partita del neroverde, che è bravo in chiusura e bravissimo a rubare palla a Castrovilli per il terzo gol: Partita ordinata del rumeno, che in difesa chiude bene e lascia pochi spazi agli attaccanti viola.: Trascinatore della difesa neroverde, dalla sua parte non si passa.: Sulla corsia è una presenza costante, bravo sia in chiusura che in costruzione. Sostituito solo per il giallo rimediato, dopo un ottimo primo tempo.(Dal 1’s.t.Entra per controllare con i suoi già ampiamente in vantaggio, non fa rimpiangere Rogerio): Ottima partita a centrocampo per l’ex Milan, che sbaglia pochissimo e dai suoi piedi passano tutte le azioni più pericolose degli emiliani.(Dal 15’ s.t.Non sfigura a centrocampo, dando rapidità alla manovra)Partita ordinata del giovane centrocampista, che brilla meno dei compagni di reparto, ma gioca un buon primo tempo. Sostituito anche lui in seguito al giallo rimediato.(Dal 1’ s.t.: Entra con i suoi già avanti di due gol, prova qualche allungo e tiene sempre impegnata la difesa della Fiorentina): Presenza costante a centrocampo, tiene in mano la mediana e gestisce tutti i palloni più importanti della gara): Dominatore della gara, freddissimo dal dischetto e poi molto bravo ad infilarsi in una colpevolissima difesa della Fiorentina. Una doppietta che conta tanto per il francese.(Dal 36’ s.t.: SV): Grande qualità, è sempre pericoloso ed è una spina nel fianco della difesa della Fiorentina.(Dal 42’ s.t.: SV)Ennesima prestazione di alto livello dell’esterno ivoriano, che gioca la solita partita di grande qualità. Costruisce tanto ed è sempre pericoloso.: Annienta la Fiorentina con una grande partita, imponendo il suo gioco e non facendo mai ragionare la squadra di Iachini.