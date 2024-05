Sassuolo, le pagelle di CM: Kumbulla e Tressoldi una condanna

Consigli 5,5: trema quando Tressoldi stende Lapadula in area e Doveri fa finta di niente… Ma anche il tiro di Shomurodov che sfiora il sette e finisce alto è un bel brividone. Parata sicura sul rasoterra di Zappa nella ripresa, poi viene freddato da Prati. Quasi un rigore in movimento e col mischione davanti. Nel finale intuisce il rigore ma non lo para.Erlic s.v.(19’ Kumbulla 4: finito in panchina dopo l’autogol di Genova, mister Ballardini è costretto a buttarlo dentro per l’infortunio di Erlic. La combina grossa anche stavolta atterrando in area Lapadula, dopo un incredibile svarione)

Tressoldi 5: la sua titolarità è l’incubo ricorrente dei tifosi neroverdi, figuriamoci a due giornate dalla fine e con lo spettro della retrocessione matematica. Atterra Lapadula in area dopo un liscio, ma Doveri chiude gli occhi. Poi vivacchia.(62’ Pedersen 6: qualche discesa e due o tre crossetti in più di Missori e Tressoldi)Ferrari 5,5: vista la tecnica, potrebbe essere più preciso quando imposta o manovra coi compagni. Attento dietro, non fa in tempo ad allungare il tackle su Prati in occasione del gol.Missori 6: un cross a Pinamonti (unica occasione del primo tempo) e nulla più. Gioca una partita a parte con Augello, sul binario condiviso, poi resta negli spogliatoi all’intervallo.

(46’ Defrel 5,5: Luvumbo la cambia, lui per niente. Sbiaditissimo)Henrique 4: non sembra in grado di prendere in mano il centrocampo e imporre la qualità. È concettualmente fuori luogo nel 3-5-2. Non migliora la situazione col cambio di modulo della ripresa e perde la testa nel finale facendosi espellere per proteste.Racic 6: al colosso biondo affida le chiavi del centrocampo Ballardini. Più che altro per chiudere tutti i cancelli.(56’ Boloca 5,5: non una geometria degna del Boloca di inizio anno)Thorstvedt 5.5: sente la partita. Dopo l’exploit nel girone di ritorno (un altro primo fra i normali…) toppa la gara decisiva. Ammonito nella ripresa per un fallo commesso da Henrique, poco prima di uscire.

(56’ Obiang 5,5: un ingresso che non sposta nulla)Doig 5,5: non farà i danni di Kumbulla, ma semina anche se stesso nei suoi dribbling pasticciati.Pinamonti 6,5: almeno è l’unico che tenta di buttarla in porta. Due occasioni, un colpo di testa e una rovesciata, entrambi fuori di poco.Laurienté 5,5: si impegna e ci mette l’anima. I movimenti e le giocate le prova, solo che non vengono.All. Ballardini 4,5: francamente il suo peggior Sassuolo. Non indovina i cambi, specialmente quando trasforma il modulo nella ripresa indebolendo la fascia su cui va a insistere Luvumbo, la mossa di Ranieri.