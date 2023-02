Consigli 6,5: non sono miracoli ma parate sicure, importanti.Zortea 6,5: conquista subito i cuori dei tifosi neroverdi con ottimi cross e una gran bella personalità. Gioca semplice quando deve, è puntuale nelle chiusure. Peccato per il giallo nel finale.Erlic 6,5: non cade alle finte di Lookman, resiste alle cariche di Duvan.Tressoldi 7: impeccabile, sia su Hojlund che su Duvan, come a Milano. Sarà lui il centrale titolare del girone di ritorno neroverde?Rogerio 5: la nota stonata di una serata perfetta. Gioca solo il primo tempo, commettendo errori disarmanti in fase di costruzione.(1’ s.t. Marchizza 6: sistema la fascia sinistra consentendo a Laurientè di sbocciare)Frattesi 6,5: fa impazzire De Roon con i suoi strappi. Protagonista a centrocampo.Obiang 6,5: generoso e utile tatticamente, ha rinforzato la mediana neroverde con il suo senso della posizione. Esce sfinito tra gli applausi.(40’ s.t. Harroui s.v.)Henrique 6,5: preziosa tecnica al servizio di Dionisi. Prende il posto che occupava Traorè e non lo fa rimpiangere.(20’ s.t. Bajrami 6,5: ha il motorino, si inserisce con una facilità sensazionale. Sfiora il gol in due occasionissime.)Berardi 6,5: fa espellere Maehle arrivando per primo sul pallone. Giocate di lusso sia nel primo che nel secondo tempo, come il bel colpo di tacco per Frattesi o la punizione che sfiora l’incrocio. Lotta coi compagni nel finale.Defrel 6,5: subito vivace, impegna Musso al 7’. Tanto movimento, tocchi di qualità, gli è mancato solo il gol.(31’ s.t. Alvarez s.v.)Laurienté 7: un tempo nell’ombra, marcato bene da Toloi. Nella ripresa punta l’uomo giusto, Hateboer, lo salta e la mette a giro sul secondo palo. È il gol vittoria.(40’ s.t. Thorstvedt s.v.)All. Dionisi 7,5: disegna un Sassuolo perfetto per far male all’Atalanta reduce dalla Coppa. Schiera subito Zortea, e ci prende. Poi quando inserisce Bajrami nella ripresa va vicino al raddoppio. È il suo momento.