Fiorentina-Sassuolo 0-1



Consigli 6: si vede più fuori che dentro l'area, chiamato in più occasioni all'uscita con i piedi. Primo tuffo al 39' pt, su una conclusione da fuori area di Dabo.



Lirola 7: spinge che è una meraviglia, affondando sulla fascia destra e pennellando al centro: manca l'assist per un errore grossolano di Rogerio. Ovunque, suo il contropiede dopo un'azione convulsa postuma al rigore sbagliato dalla Fiorentina. Solo il VAR lo priva di un fantacalcistico +1, trovando Demiral (in fuorigioco) in area per lo 0-2.



Ferrari 6: Ferrari di nome ma non di fatto, perché quando Muriel e Chiesa partono, riprenderli non è semplice.



Demiral 6,5: la tecnologia gli strozza la gioia in gola, il resto è ordinaria amministrazione.



Rogerio 5,5: non trova clamorosamente il gol da pochi passi su un traversone di Lirola. Spinge poco dalle parti di Laurini. Nel secondo tempo, Lafont gli nega la gioia personale con una parata reattiva.



Peluso 5,5: l'arbitro concede un rigore generoso per la Fiorentina, lui tira la maglia a Chiesa e prende il giallo. Sensi 6,5: un motorino e un assist per Berardi: chiedeva la triangolazione, la ottiene sette minuti dopo ma Lafont stavolta respinge. Uno dei più pimpanti in una partita grigia.



(dal 37' st Duncan 6: monitora Beloko e i suoi compagni di reparto)



Magnanelli 6: un tiro al 18' pt che termina fuori e tanta densità.



Berardi 7: si vede dopo trentasette minuti, ma si fa valere, calciando in porta - con deviazione - il passaggio di Sensi. Poi rientra nel guscio, ma la sua rete vale il sorpasso in classifica.



(dal 45+1' st Matri s.v.: passerella finale da ex)



Bourabia 5,5: non ha paura di giocare la sfera. Si perde leggermente nei ritmi bassi della gara.



Babacar 4,5: nella prima frazione tocca pochissimi palloni, senza incidere. Al 24' st probabilmente pensa di essere ancora un giocatore della Fiorentina, tentando un improbabile giocata davanti alla propria porta.



(dal 24' st Boga 5,5: ha più verve degli altri ma non riesce a sfruttarla)



All. De Zerbi 6: il Sassuolo produce gioco, seppur non in quantità eccessiva. Lirola spinge, Berardi trova il tiro che si insacca. Per il resto basta contenere una spenta Fiorentina.